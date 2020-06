Automobilisten negeren afzetting en rode kruizen bij afslag Schiedam-Noord

Meerdere automobilisten hebben zaterdag de rode kruizen, een verbodsbord en een afzetting genegeerd, bij de afslag naar Schiedam-Noord. Die weg bij het knooppunt Kethelplein is dit weekend afgesloten vanwege werkzaamheden.

In een video van Rijkswaterstaat is te zien hoe meerdere auto's over de vluchtstrook rijden om de afslag alsnog te nemen. De verkeersorganisatie noemt het rijgedrag gevaarlijk.

De politie en Rijkswaterstaat zijn zondag extra alert op verkeersovertreders bij de afrit.