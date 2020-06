Gevluchte Sliedrechter opgepakt, moet nog meer dan een jaar de cel in

Een 67-jarige Sliedrechter die nog 437 dagen de cel in moest, is opgepakt door de politie. De man was op de vlucht voor de politie. Hij werd eerder veroordeeld voor drugshandel.

De man werd opgepakt met nog veertien andere voortvluchtige mannen, verspreid over heel Nederland. Een speciaal team van agenten is opzoek gegaan naar de vijftien veroordeelden, ontsnapte criminelen en tbs'ers. Ook in Rotterdam werd een man aangehouden. In totaal hadden de vijftien nog 22 jaar gevangenisstraf openstaan en moeten ze nog meer dan twee miljoen euro aan boetes betalen.

Volgens de politie is het door corona moeilijker voor criminelen om onder de radar te blijven, nu er minder bewegingsvrijheid is.