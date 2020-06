Horecaondernemer: 'we moeten terug naar het oude normaal'

In januari vraag je je wel eens af wat voor verrassingen het jaar voor je in petto heeft. De wereldwijde uitbraak van een dodelijk virus hadden we niet voorzien. Maar, we raakten al snel vertrouwd met een nieuw woord: coronavirus.

Horecaondernemer en inwoner van Oud-Beijerland Michel Schreuders (49) laat inmiddels van zich horen. Via zijn Facebookpagina 'Nee tegen 1,5 meter' roept hij op om zo snel mogelijk terug te gaan naar het oude normaal. Inmiddels heeft deze pagina 113-duizend leden. Schreuders leeft in de stellige overtuiging dat we de anderhalvemetersamenleving zo snel mogelijk achter ons moeten laten.

"Ventilatie is het sleutelwoord voor binnen", vindt Schreuders. "De schade in verpleeghuizen was niet te overzien omdat die slecht geventileerd zijn. Buiten maakt het allemaal niet uit, daar kan je nagenoeg niet besmet raken. Dus open die handel. Gewoon normaal draaien weer."

Snelle sluiting horeca

Op 15 maart, toen premier Rutte de eerste persconferentie gaf, zat Michel na een strandwandeling te lunchen in Scheveningen. Schreuder: "Ik zat natuurlijk heel vaak op mijn mobiel te kijken en ja hoor, in de persconferentie van de premier werd aangekondigd dat de horeca een half uur later dicht moest."

Alle voorbereidende werkzaamheden, ingekochte producten en ingehuurd personeel ten spijt. Michel: "Die regel vond ik echt zeer overtrokken."

Blij met intelligente lockdown

Nederland gaat hamsteren, thuiswerken en verruilt de dagelijkse file voor de rij bij de milieustraat. Er worden koekjes gebakken, er wordt gepuzzeld en het stoepkrijt is niet aan te slepen. Bij de kassa van de supermarkt verschijnen schermen van plexiglas, stickers met anderhalve meter geboden, desinfectiepompjes en grote rollen papier. Mandjes worden schoongemaakt en we gaan enigszins gespannen de winkel in.

De horecaondernemer erkent dat er in het begin echt schrik was en is blij dat de intelligente lockdown is afgekondigd. "Maar", zegt hij, "als dan blijkt dat het allemaal echt meevalt, is het wel tijd om weer om te schakelen naar normaal. Het is nu aan Rutte om te kijken hoe snel we weer opschalen, want dat kan."

Michel slaat aan op de in maart door premier Rutte uitgesproken verwachting dat zestig procent van de Nederlandse bevolking ziek zal worden van het coronavirus en dat één procent zal overlijden. Michel: "Één procent van zeventien miljoen is 170-duizend, maar we zitten nu nog niet op de 6-duizend. Dat is 0,03 procent. En we zijn bijna twee-en-een-halve maand verder." Schreuders trekt de conclusie 'dat het niet zo heftig is als wordt overgebracht.'

Als horecaondernemer met 22 man personeel, deelt hij de zorgen met zijn mede-ondernemers in de horeca. Het beperkte aantal tafels dat hij mag bezetten, scheelt hem zevenhonderd klanten per dag. Naast een zaak in Dordrecht, is Michel sinds 2012 eigenaar van 'Werelds Inside', een lunchroom in Middelharnis. In zijn lunchroom zie je geen pijlen, borden of route-aanwijzingen. Bij de ingang staat een desinfectiepompje en gasten worden ontvangen met de vraag of zij gezond zijn. "'t Is aan de gast zelf: eigen verantwoording, maar we nemen onze hygiëneregels echt serieus."

Gelijke monniken, gelijke kappen

De ondernemer zorgt voor genoeg afstand tussen tafeltjes door 'gereserveerd'-bordjes te gebruiken om andere tafels leeg te houden. "Supermarkten, bouwmarkten en vliegtuigmaatschappijen bepalen hun eigen spelregels. En wij, als horeca, worden met ons rug tegen de muur gezet. Gelijke monniken, gelijke kappen. Wij kunnen het prima zelf regelen. We zijn allemaal verstandige mensen toch?"

'Tweede golf komt niet'

"Die tweede golf, waar het kabinet over spreekt, die komt niet", zegt Michel. "Noodopvang wordt afgebroken en er worden geen extra IC-bedden gecreëerd. Waarom wordt er niet op geanticipeerd als ze zo bang zijn voor een tweede golf? Dan spreek je jezelf als overheid heel erg tegen." Het had Rutte volgens de ondernemer 'heel erg gesierd als hij anderhalf of twee weken geleden teruggegaan was naar het oude, verbeterde, normaal.'

Via de website Viruswaanzin.nl zoekt Michel medestanders om een dagvaardiging uit te laten gaan tegen de overheid. Doel is 'ervoor te zorgen dat de anderhalvemeter regel zo snel mogelijk van tafel gaat.'

Schreuders voert ruggespraak met Willem en Jan Engel en Maurice de Hond en denkt dat de dagvaarding 'ijzersterk in elkaar zit'. "Ik denk dat we een hele grote kans maken richting de overheid om te zeggen: 'stop. Tot hier en niet verder.' We moeten het niet meer accepteren. We moeten terug naar het oude normaal."