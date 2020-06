Hardleerse bestuurder maakt vijf overtredingen en rijdt vervolgens zonder rijbewijs verder

Op de A16 is vanwege werkzaamheden een snelheid van 70 kilometer per uur toegestaan. De bestuurder reed hier echter 140 kilometer per uur. Ook reed hij over een dubbele doorgetrokken streep, gaf hij geen richting aan, was hij aan het bumperkleven en hield hij niet rechts aan. Voor de overtredingen kreeg hij een bekeuring, voor het te hard rijden moest hij zijn rijbewijs inleveren.

Tien minuten later zagen politieagenten de man alweer op de weg. Om te zorgen dat hij niet nogmaals de fout in ging, werd zijn auto in beslag genomen.