Bijzonder gezicht in Delfshaven: VOC-schip Halve Maen meert aan

Het is een bijzonder gezicht in Delfshaven: zondagmiddag is daar een replica van een VOC-schip aangemeerd, de Halve Maen. Dat schip komt hier naartoe voor Delfshaven400: een festival dat in juli zou plaatsvinden omdat het vierhonderd jaar geleden is dat de Pelgrims van Delfshaven naar Amerika vertrokken.

Het mag dan een replica zijn en niet echt uit 1609 komen, maar ook dit schip heeft al een hele geschiedenis. Rob Dudock van de Halve Maen vertelt: "Het schip is dertig jaar geleden gebouwd. De eerste vijfentwintig jaar vaarde het over de Hudson bij New York in Amerika."

Initiatiefnemer Andrew A. Hendriks, een nakomeling van een van de vroege Nederlandse kolonisten, bouwde het schip zodat de bijdrage van de Nederlandse kolonisten aan de Amerikaanse geschiedenis herinnerd zou blijven worden. De Halve Maen is dan ook een VOC museumschip.

Oceaan oversteken

Zes jaar geleden kwam het vaartuig naar Nederland. Het werd op een containerschip getild en stak zo de Atlantische oceaan over. "Onze thuishaven was Hoorn. Daar hebben we vijf jaar gelegen, maar van de gemeente mochten we er niet langer liggen." Na twee maanden in Volendam te hebben gebivakkeerd, kwam de Halve Maen deze week naar Rotterdam.

"Het plan was dat we al begin mei hierheen zouden komen, maar omdat de festiviteiten van Delfshaven400 grotendeels zijn afgelast, komen we nu pas", zegt Rob teleurgesteld. Tijdens het Delfshavense feest zou de Halve Maen worden opgenomen in het decor.

Zondagmiddag meerde het schip dan eindelijk aan in Delfshaven. "En dat was nog wel even puzzelen, we liggen namelijk vijftig centimeter van de kant. Het is te ondiep voor het schip om helemaal tegen de kade te varen."

Binnenkort kunnen bezoekers van het museumschip zien hoe het er in in de zestiende eeuw op de échte Halve Maen aan toe ging. Het schip ligt nog tot begin augustus in Rotterdam.