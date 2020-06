Na EK-titel met Oranje -17 is de Rotterdamse trainer Van der Veen nu stagiair bij Excelsior

En Van der Veen gedraagt zich ook als volledig staflid op één van de eerste trainingen bij Excelsior, die hij samen met assistent-trainer Marco Gentile leidt. Op veld 4 van de amateurtak, want in het stadion traint een andere groep onder leiding van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen en de andere assistent-trainer André Hoekstra.

Van der Veen is officieel stagiair, maar is met zijn luide stem nadrukkelijk aanwezig tijdens de training. "Dat komt ook mede door de situatie dat we op twee velden moeten trainen. Marco en ik doen allebei een deel van de training en het is ontzettend goed om dat te ervaren. Mooi dat ik al zo'n rol kan bekleden."

Regels



De groep waar Van der Veen mee werkt bestaat deze training onder meer uit routiniers Thomas Verhaar en Sander Fischer. Bij een door hem zelf bedachte variant op de eeuwenoude rondo, waarbij er een wedstrijdelement wordt toegevoegd. De bal moet in een bepaalde tijd veroverd worden. Het duo dat het meest langzaam is, moet een aantal keer opdrukken.

Verhaar en Fischer beginnen. De overige Excelsior-spelers houden de bal soms een tijdje stil voor zich, om zo tijd te winnen. De spelers in het midden mogen de bal immers niet aanvallen. Van der Veen kijkt toe en zegt niets.

Vervolgens zijn Joël Zwarts en Thomas Oude Kotte aan de beurt. "Oh ja, de bal mag in geen enkel geval stil komen te liggen", voegt Van der Veen nog toe. Dit tot afgrijzen van het duo Verhaar/Fischer, dat met een tijd van iets meer dan een minuut uiteindelijk roemloos laatste wordt en verhaal komt halen.

Van der Veen kan er om lachen. "Dat is alleen maar mooi. Het geeft ook een boost aan een training. Je moet scherp de regels in de gaten houden, want ze gaan, nog meer dan de jeugd, op de regels zitten als je het niet goed uitlegt. Dat houdt jezelf ook scherp. Ze pakten het daarna ook goed op. Dat is de ervaring die je op moet doen bij een seniorenteam."

Lijst KNVB

Eigenlijk zou Van der Veen pas vanaf het begin van aankomend seizoen starten, maar hij vroeg of hij al eerder kon beginnen. Dijkhuizen stemde toe en weet nog hoe het voor hem als beginnende trainer was. "Zelf ben ik ooit zelf door Alex Pastoor gevraagd of ik bij hem stage wilde lopen. Dat weet ik nog goed en dat gaf mij als beginnende trainer een heel goed gevoel", weet Dijkhuizen nog.

De Excelsior-trainer wilde zijn staf graag uitbreiden, maar kreeg van directeur Ferry de Haan te horen dat er geen budget beschikbaar was. Dijkhuizen besloot met de KNVB te bellen, op zoek naar een stagiair. "Ik kreeg een lijst met trainers die de cursus gingen doen. Dat waren er een stuk of acht. Mijn blik viel gelijk op de naam van Peter, ondanks dat ik hem nog niet goed kende. Na ons eerste gesprek bleek dat hij hier om de hoek woonde en zijn we er snel uitgekomen."

Naast zijn stage bij Excelsior werkt Van der Veen bij de KNVB. Hij werd met Oranje Onder 17 Europees Kampioen en haalde een jaar later met de talenten als interim-trainer de halve finale op het WK. Momenteel heeft hij de leiding over Oranje Onder 18. "Ik merk dat ik het ontzettend leuk vind om iedere dag op het veld te staan. Dat is bij Onder 18 gewoon minder."

Van der Veen krijgt van het dagelijks met spelers werken naar eigen zeggen veel energie van. "Ik ben niet voor niets begonnen aan de UEFA Pro-cursus, dus in de toekomst zou ik graag een eerste elftal in het betaalde voetbal willen trainen."

'Grotemensenvoetbal'



Bij Oranje Onder 17 werkte hij onder meer samen met Melayro Bogarde, die onlangs op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Hoffenheim. Bogarde verruilde twee jaar geleden de Feyenoord Academy voor die van de Bundesliga-club.

Volgens Van der Veen is het geen goede of foute keuze van een jonge speler om vroeg naar het buitenland te vertrekken. "In het buitenland spelen ze vaak in de Onder 23 teams. Daar wordt 'grotemensenvoetbal' gespeeld en dat merk je. Vooral in intensiteit, omdat ze in teams spelen waar dat gevraagd wordt."

Ook in Nederland blijven heeft tegenwoordig voordelen. "Het is ook natuurlijk ook zo dat veel jeugdspelers van Ajax in Jong Ajax spelen. Die hebben 38 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Dat nemen ze mee naar ons. Die ervaring is ontzettend belangrijk voor die jongens."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Peter van der Veen.