Twee mannen hebben klappen gekregen tijdens een ruzie met drie andere mannen aan de Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam.

De twee groepen waren los van elkaar in Schiedam op straat, toen ze ruzie met elkaar kregen. De groep van twee kreeg hierbij flinke klappen. In ieder geval een van hen liep hierbij een hoofdwond op. Zij zijn behandeld in een ambulance.

De drie mannen die hen hebben geslagen, zijn aangehouden door de politie.