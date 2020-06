Gérard de Nooijer keert als assistent terug op Het Kasteel

Sparta was na het vertrek van Aleksandar Rankovic naar ADO Den Haag opzoek naar een nieuwe assistent. Nadat De Nooijer in november 2018 werd ontslagen als trainer van FC Dordrecht, was hij als jeugdtrainer actief bij Dalian Istar HÇFootball Club in China.

"Als speler heb ik een geweldige tijd gehad op Het Kasteel, het doet me goed om hier te tekenen," zegt De Nooijer op de clubsite van Sparta. Hij heeft voor één seizoen getekend bij Sparta.