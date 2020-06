Corona slaat hard toe bij fervent Excelsior-fan: Erik verliest ouders en kruipt zelf door oog van de naald

Voor de uitbraak van de pandemie was Van der Jagt kerngezond en zorgde hij samen met zijn broer voor zijn ouders. Alle vier kregen ze corona. Zijn ouders overleden, zijn broer is hersteld en zelf kroop hij door het oog van de naald in drie periodes op de ic. "Mijn ouders werden allebei ziek en overleden binnen 22 uur. Daarna werd mijn broer opgenomen. Ik probeerde de uitvaart te regelen, maar die heb ik niet meer meegemaakt."

Van der Jagt werd zelf zo ziek dat hij meerdere keren op de ic belandde. "Ik kreeg het steeds benauwder. Alsof je door een tuitje ademt."

Vertrouwen

Bij een de derde keer aan de beademing, had hij er weinig vertrouwen meer in. "Ik had mijn vrouw al gebeld. 'Je moet maar dingen gaan regelen want ik weet niet hoe het afloopt.'" Uiteindelijk kwam het dus toch goed.

Tijdens zijn ziekbed haalde Van der Jagt veel steun uit het ontvangen van kaarten. "Ik heb vier weken niemand gezien. Het was mijn enige contact met de buitenwereld."

De voormalig Rotterdammer wil graag zijn verhaal doen om iedereen te waarschuwen voor het virus. "Deze week zit je weer naar beelden te kijken van demonstraties. Je wilt mensen behoeden van de ellende die het virus kan veroorzaken. In mijn revalidatiecentrum Rijndam lagen ook mensen van 26 en 30 jaar, die het net als ik heel heftig hebben gehad. Realiseer je alsjeblieft wat er kan gebeuren."

