Zieke Frans Brouwers moet zijn werk voor daklozenopvang staken en krijgt warm afscheid

Hij is al tien jaar lang directeur en bestuurder van daklozenopvang de NAS in Rotterdam en daar komt nu een hard einde aan. Frans Bouwers is ongeneeslijk ziek. Afgelopen woensdag nam hij in stijl afscheid van vrienden, collega's en cliënten.

Terwijl hij genoot van een ritje in een Cadillac werd er een erehaag voor hem gevormd. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen hield een toespraak. Een paar dagen later doet Brouwers van daklozenopvang de NAS in Rotterdam zijn verhaal op Radio Rijnmond.

"Het was heel indrukwekkend. Zeker als je bedenkt dat de diagnose pas op 12 maart werd gesteld." Brouwers is dus ongeneeslijk ziek en moest dat dus tegen de opvang, maar vooral ook aan zijn gezin vertellen. "Het is vreselijk om dat op mijn leeftijd (63) te moeten vertellen."

Kwetsbaarheid

Als vanzelfsprekend wilde hij zijn werk nog niet neerleggen. "Er is nog zoveel te doen in de stad en daar had ik veel voor willen betekenen. Er is veel kwetsbaarheid in Rotterdam. Ik heb een heel leuk team en wilde daar graag mee doorgaan."

Wat straks overblijft is de gepassioneerde visie van Brouwers. "Er vallen altijd mensen buiten het systeem van de samenleving. Onze stichting is goed in het aansluiten bij de leefwereld van hen. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg op deze manier verleend moet worden. 'De cliënt centraal stellen' is een managementterm. Zorg begint radicaal met het centraal stellen van de leefwereld van de mensen."