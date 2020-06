Schiedamse Polat begint aan 'lastige' bestuursklus bij Denk 'De rust moet terugkeren in de partij'

Gürcü Polat staat in het midden op een foto van Denk

Het Schiedamse raadslid Gürcü Polat heeft sinds zaterdag een nieuwe en uitdagende functie binnen haar politieke partij Denk. Nadat Selçuk Öztürk aftrad als partijvoorzitter, werd zij verkozen tot interim-bestuurder. "Een lastige taak, maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop," zegt Polat op Radio Rijnmond.

Samen met Rotterdammer Metin Çelik vormt ze tot oktober het interim-bestuur van Denk. Vanaf dan moet de partij een nieuw bestuur hebben. "We gaan ons best doen om de rust terug te laten keren in de partij."

Het rommelt namelijk al tijden binnen Denk. De Rotterdamse oprichter Tunahan Kuzu vertrok als partijleider, fractieleider Farid Azarkan werd bijna uit de partij gezet en zaterdag stopte dus ook Öztürk als voorzitter. "Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de partij. Ik voel me vereerd om aangewezen te worden als redder," zegt Polat.

Excuses

Zaterdag werd via een videoverbinding een algemene ledenvergadering gehouden. Polat rekende niet op een vertrek van de voorzitter. "Het kwam als een verrassing." Van meerdere kanten werd vervolgens vertrouwen uitgesproken in de toekomst van de partij. "Dit kwam vanaf de leden en van de Kamerleden. De Kamerleden hebben ook uitgebreid hun excuses aangeboden voor de afgelopen weken."

Motie

Polat zegt dat haar bestuursfunctie echt niet zal duren tot na oktober. De partij heeft daar tevens een motie voor aangenomen. "Deze motie voorkomt dat er in de toekomst dubbele functies worden bekleed. Zo was Öztürk Kamerlid en bestuurder." Daarnaast wil ze niet weg uit haar Schiedam. "Ik heb geen ambitie om bestuurder te worden, want ik ben blij met mijn werk voor de Schiedamse raad."