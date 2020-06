Jon (80) fietst elke dag op de hometrainer op zijn balkon voor goed doel

Elke dag fietst Van Mourik een uurtje: van 14:00 tot 15:00 uur. Daarmee zamelt hij geld in voor het Rode Kruis. "Voor de coronazorg en -hulp voor minderbedeelden", voegt hij toe.

Zijn fysiotherapeut adviseerde hem op de hometrainer te trainen. Het apparaat van Van Mourik is maar liefst 45 (!) jaar oud. "Omdat ik wat problemen had met mijn benen", zegt de sportieveling. "Het was fantastisch weer, vandaar dat ik mijn hometrainer op het balkon heb neergezet. Toen die daar stond, vroeg ik me af of ik hier nog iets nuttigs mee kon doen." Op die manier kwam de actie tot stand.

Van Mourik fietst dagelijks in blauwe kleding van het Rode Kruis. Ook heeft hij een rozenkrans om zijn nek, met alle kleuren van de regenboog. Zijn overleden vrouw droeg dit altijd met carnaval. Op die manier 'fietst' zij symbolisch met meneer Van Mourik mee. "Ze zou trots op mij zijn geweest. Dat weet ik zeker!", zegt hij met een glimlach.

Van ophouden wil hij niet weten. Sterker nog, Van Mourik vindt het geen probleem om zijn doel van 2500 euro voor het Rode Kruis omhoog bij te stellen. "Maar de benen voelen wel zwaar", lacht hij.

Wil je doneren voor de actie van Jon van Mourik? Dat kan via deze link .

