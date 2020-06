Maasstad Ziekenhuis bedankt personeel met kunstwerk: 'Ik krijg er gewoon kippenvel van'

De binnentuin van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is een groot glazen kunstwerk in wording rijker. Het is een cadeautje van de directie van het ziekenhuis, als dank voor de inzet tijdens de coronacrisis. Het werk is pas écht af als alle drieduizend medewerkers hun naam op het kunstwerk hebben gezet.

Het werk bestaat nu nog uit twee glasplaten. Op één daarvan staat de tekst 'Boven alles Rotterdams', het credo van het ziekenhuis. "Dit is een conceptversie. De definitieve versie komt als alle namen erop staan. Dan komt er een derde glasplaat bij", zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur. Daarop komt in grotere letters opnieuw de tekst 'Boven alles Rotterdams' te staan, waarin alle namen gegraveerd worden.

"Wat we vooral willen, is dat mensen hun naam schrijven met het team waarin je werkt. Zo houd je het in een beperkte groep, maar komt toch ieders naam erop", zegt Langenbach.

Miranda de Laat, teamleider van de afdeling dialyse, staat maandagochtend klaar om met haar team de naam van het dialysecentrum op te schrijven. "Dat doen we echt als herinnering, dat we er met elkaar stonden", legt ze uit. "We zitten er nog middenin, maar het is een hectische tijd geweest waarvan ik echt moet zeggen dat die ziekenhuisbreed goed verlopen is. We zijn één groot team, voor elkaar en met elkaar. Het was echt 'Sterker door Strijd'".

Ze is dankbaar voor het kunstwerk. "Als Rotterdammers staan we bekend om het 'niet lullen, maar poetsen'. Dit geeft wel een herinnering, voor altijd, wat we in dit ziekenhuis hebben bereikt. Ik krijg er gewoon kippenvel van."

