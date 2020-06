Basisscholen weer volledig open, maar de coronaregels blijven

Het schoolplein van de Dr. J. Woltjer- en Dr. J.C. Logemannschool in Rotterdam-West is drukker dan dat de leerkrachten en leerlingen de afgelopen maanden gewend waren. Vanaf maandag zijn de basisscholen namelijk weer helemaal geopend en kunnen alle leerlingen weer volledig naar school.

"Gelukkig, ik heb er zin in om alle kinderen gewoon weer te zien", zegt schooldirecteur Loes Viset. De afgelopen maand kregen de kinderen in groepen les: op maandag en donderdag, of op dinsdag en vrijdag. Op woensdag was er een thuisonderwijsdag. De 250 leerlingen mogen maandagochtend allemaal weer naar school.

Gerust naar school

"We hebben nul gevallen van corona. Eén ouder is eerder besmet geraakt, dat kind is twee weken thuisgebleven. Er is nu geen enkel probleem."

Die boodschap geeft de schooldirecteur ook mee aan de ouders: "Je kan je kinderen gerust naar school sturen, want er is ook geen piek geweest sinds de kinderen weer naar school gaan", zegt Viset.

Toen de school half mei weer gedeeltelijk open ging, kwamen zo'n vijftig leerlingen niet opdagen. "Ik heb ze nu uitgedaagd om allemaal weer te komen", zegt Viset. "Leerplicht heeft aangegeven weer wat strenger te zijn en ouders te gaan benaderen die hun kind thuis houden. Ik neem aan dat dat wel gaat helpen."



Neha uit groep 6 is er in ieder geval klaar voor. "Het is veel leuker om de hele dag naar school te gaan. Dan leren we ook meer dan dat we thuis zitten", legt ze uit. Toch zijn er volgens de directeur ook een aantal kinderen dat het thuis wel goed vond. "Die kinderen dachten: 'een beetje gamen is ook wel fijn'. Maar het is fijn om weer hele klassen te hebben, de leerlingen misten voorheen toch wat mensen in de klas."

Hoewel de klassen dus als vanouds gevuld zijn, gelden er in en om de school nog wel wat regels. "Volwassenen houden nog steeds afstand, ouders mogen nog niet op het plein of in de school", zegt Viset. "Ook schudden we nog geen handen, we niezen in de elleboog en we wassen de handen regelmatig. Dat soort dingen blijven we allemaal doen, maar verder gaan we weer back to normal."



Dat geldt helaas niet voor de eindmusical van groep 8. "We hebben nog zes weken om de musical te oefenen", zegt de juf van die klas. "Maar die wordt niet opgevoerd. We maken een film, die de leerlingen meekrijgen als afscheid."

Een leerling ziet daar de voordelen wel van in. "Het is anders dan de eerdere groep 8-leerlingen hebben gehad. In plaats van een herinnering, is de schoolmusical dan iets wat je bij je kan houden."

