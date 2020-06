Omstreden jurist trekt kort geding Kijvelanden in

De omstreden Amsterdamse jurist Pieter Vleeming heeft een kort geding tegen tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal op het laatste moment ingetrokken. De rechtszaak zou maandagmiddag dienen, maar in de ochtend blies hij het af.

De beslissing past in een patroon dat Rijnmond eerder schetste rond deze jurist: hij kondigt met veel bombarie rechtszaken aan maar uiteindelijk komt er niets van terecht. Vleeming zegt dat de beslissing bij zijn cliënt ligt. "Verder ga ik er tegenover u niets over zeggen. U weet toch dat u op een zwarte lijst staat?"



Het kort geding zou gaan over het zogeheten leefgeld voor patiënten van tbs-klinieken. Vleeming beweerde dat de Kijvelanden sjoemelde met het geld van een bewoner. De kliniek was verbaasd over het kort geding, omdat er intern nooit een officiële klacht was ingediend.

De Kijvelanden zegt het vervelend te vinden dat het kort geding niet doorgaat. Woordvoerder Cees Siermann: "We hebben er toch flink wat uren in gestopt. Maar we gaan dat geld niet verhalen, omdat het dan ten koste zou gaan van de patiënt. Die is hier al de dupe van, want er waren bij hem verwachtingen gewekt."

Ook de rechtbank Rotterdam onderneemt geen stappen tegen de jurist en zijn cliënt. De rechtbank heeft zich moeten voorbereiden op de zaak en een zaal ter beschikking gesteld. Maar volgens een woordvoerder is het de aard van een kort geding dat er op het laatste moment dingen kunnen wijzigen. Zo komt het vaker voor dat een zaak wordt ingetrokken, bijvoorbeeld als partijen het onderling willen regelen.

De proceskosten worden dus niet in rekening gebracht bij mr. Pieter Vleeming. De jurist heeft nog een tweede kort geding tegen de Kijvelanden aangekondigd, over het strenge regime voor bewoners, maar hij wil niet zeggen of hij dat nog doorzet.