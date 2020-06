Politie houdt 14-jarige aan na bedreiging met machete

Een 14-jarige Rotterdammer is zondag thuis aangehouden na een bedreiging met een machete. Ook twee jongens van 13 en 15 zitten vast. Het trio behoorde tot een groep die verhaal haalde bij een buurtbewoner aan de Ogierssingel in Rotterdam-Vreewijk.

De man had even daarvoor de jongens aangesproken op de galerij van een flat. Toen de man zijn stem verhief, riepen de knullen allerlei woorden naar hem. Even later kwamen de jongeren als groep terug. Op beelden op Facebook was te zien - de beelden zijn verwijderd - hoe één van de jongens daarbij een machete toont.

Een buurtbewoner filmde de confrontatie vanaf de galerij van de flat. Toen de jongeren dit zagen, gingen ze er vandoor.

De buurtbewoner deelde de beelden in diverse app-groepen. Ze kwamen ook in het bezit van agenten. Eén van hen kwam de 13- en 15-jarige jongens tegen. Hij vroeg ze even te wachten om de beelden te checken en hield ze vervolgens aan. Daarbij raakte de agent lichtgewond.

De 14-jarige werd thuis aangehouden. De machete had hij niet bij zich. Naar het wapen wordt nog gezocht.