Rotterdams ziekenhuis werkt mee aan ontwikkeling 'coronablaastest'

De bekendste coronatest is de test met een lange wattenstaaf, die in de neus van de patiënt wordt gestopt om slijm af te nemen. Maar daar komt binnenkort misschien wel een nieuwe methode bij: een blaastest met de e-nose (elektronische neus). Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam test dit apparaat, dat longziektes 'ruikt', onder coronapatiënten.

De e-nose meet de uitgeademde lucht van een patiënt. Het blaasapparaat is ontwikkeld om longziektes als astma en COPD op te sporen. Je blaast door de blaastuit van de e-nose en de uitgeademde deeltjes worden daarna geanalyseerd door een computer. "Het apparaat kijkt naar patronen, zoals een mens (geur-)moleculen kan herkennen als koffie of chocolade", legt longarts Hans in 't Veen uit.

Het duurt met de huidige wattenstaaftest ongeveer zes tot acht uur voor de uitslag bekend wordt. Dit zou een stuk sneller kunnen met de e-nose. "Als dit gaat werken, hoeven we patiënten niet langdurig te isoleren in aparte kamers. Dat is gunstig voor ziekenhuizen, maar ook voor patiënten. Een dag of een nacht op een uitslag wachten is heel vervelend."

Medisch studente Elyke Visser werkt samen met longarts in 't Veen aan het onderzoek. "Ik sta op de Spoedeisende Hulp te wachten tot er iemand met een verdenking op corona binnenkomt", legt Elyke uit. Ze gaat dan in gesprek met deze persoon en voert vervolgens de test met de e-nose uit. Ook een 'normale' coronatest wordt nog afgenomen.

De studente is niet bang om met coronapatiënten te werken. Ze heeft beschermende kleding aan en een mondkapje op. "Ik vind het geweldig dat ik mee mag doen aan dit onderzoek. Als straks blijkt dat dit apparaat werkt, ben ik apetrots!"

Het onderzoek is een initiatief van het Leids Universitair Medisch Centrum en inmiddels doen er verschillende ziekenhuizen mee aan de test. Over enkele weken moet blijken of de e-nose inderdaad een goed alternatief is voor de huidige coronatest.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis zoekt nog 'proefkonijnen'. Bent u de

afgelopen week positief getest op corona en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Mail dan naar researchlongmdl@franciscus.nl

