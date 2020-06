Aboutaleb beantwoordt jouw vraag. Stel 'm hier!

Presentator Ruud de Boer in gesprek met burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is maandagavond te gast bij Radio Rijnmond met Ruud de Boer. Hij beantwoordt tussen 19:00 en 20:00 uur live jouw vragen.

De afgelopen weken waren enerverend. We gaan wennen aan de aanwezigheid van corona en de anderhalvemetersamenleving. Hoe ziet Rijnmond er op langere termijn uit? Mag ik demonstreren in coronatijd? Hoe word ik als ondernemer geholpen en zal er strengere handhaving komen nu de maatregelen langzaam worden versoepeld?

Hoe?

Heb je deze of andere vragen voor de burgemeester? Bel dan naar 010-436 44 36 of stuur een e-mail naar radio@rijnmond.nl. Reageren via Facebook kan ook.

Het vragenuurtje is vanaf 19:00 uur ook live te volgen via rijnmond.nl.