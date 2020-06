RedScapinoBallet: Oudste Nederlandse dansgezelschap start petitie voor financiële steun

De jaarlijkse subsidie voor het dansgezelschap bedraagt 1,7 miljoen euro. De Raad voor Cultuur adviseert nu om die bijdrage niet langer aan het Scapino Ballet te geven. Reden voor het negatieve advies is dat het gezelschap niet vernieuwend genoeg meer zou zijn.



"Scapino speelt in vrijwel alle steden in Nederland en bereikt daarmee een heel groot publiek. Ook zorgt Scapino voor vernieuwing in de dans omdat het de meeste kansen biedt aan jonge dansers en choreografen. Scapino mag niet verdwijnen", schrijft het gezelschap bij de petitie .

Voor jonge dansers in Nederland is dansen bij Scapino misschien wel het meest begeerlijke en het hoogst haalbare. Dat zegt zowel Danny Boom (voormalig winnaar So You Think You Can Dance) en de Rotterdamse acteur, presentator en danser Jan Kooijman. Beiden droomden ooit ervan om deel te mogen uitmaken van Scapino. Hun droom kwam uit en nu zien ze hoe een negatief advies van de Raad van Cultuur het voortbestaan van het bijna 75 jaar oude Scapino Ballet bedreigt.



Ook andere professionals hebben hun verbazing geuit, zoals Ted Brandsen (directeur Nationale Ballet), Marne van Opstal (Nederlands Dans Theater) en de wereldberoemde choreograaf Jiří Kylián. "Ondenkbaar", zegt hij. "Scapino is een van de leidende Europese dansgezelschappen. Hun creativiteit en innovativiteit heeft de hele danscultuur in Nederland beïnvloed."