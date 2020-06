Terugblik promotie Sparta naar eredivisie (2005) in Rijnmond Sport

Ondanks dat de sportwereld volledig stil ligt, houden wij je op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Natuurlijk via deze website, maar ook iedere maandag en vrijdag op TV Rijnmond.

In deze aflevering zien we een portret van Peter van der Veen. De Rotterdamse trainer maakte furore als jeugdtrainer voor met Oranje -17 onder meer Europees Kampioen te worden.

Van der Veen is onlangs begonnen aan de cursus UEFA Pro en gaat voor zijn kans in het betaalde voetbal. Aankomend seizoen loopt hij stage bij Excelsior onder hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen.

Vijftien jaar geleden, op 9 juni 2005, keer Sparta na drie jaar terug naar de eredivisie. De Rotterdammers wonnen in de nacompetitie van Helmond Sport. Rijnmond Sport was daar natuurlijk bij en vierde het feestje in de kleedkamer mee.

