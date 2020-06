Problemen met Ziggo in woontorens Wijnhaveneiland na twee maanden verholpen

Schakelkasten vervangen, nieuwe kabels getrokken en honderden uren aan werk verzet. Het heeft wat moeite gekost, maar de klanten van Ziggo op het Wijnhaveneiland in Rotterdam kunnen weer volop internetten, tv-kijken en bellen. De problemen, die de getroffen bewoners wekenlang in de greep hielden, zijn opgelost.

"Alles doet het weer en goed", zegt Peter van Dongen uit de Waterstadtoren. Hij was al die tijd het schakelpunt tussen de klanten en Ziggo. "Het bedrijf heeft nu beloofd om met alle klanten individueel contact op te nemen over een schadevergoeding. Ik krijg bijvoorbeeld compensatie voor twee maanden."

Van Dongen is vol lof over de hoofdmonteur die het project voor het kabelbedrijf uitvoerde. "Die man hield mij voortdurend op de hoogte. Hij vertelde precies welke werkzaamheden werden gedaan. Ik deelde die informatie in de groepsapp. Dat is voor ons als klanten heel belangrijk geweest. Van de rest van Ziggo hoorden we niets."

Volgens de Rotterdammer zijn de problemen op 10 maart begonnen. Toen werden in de wijk werkzaamheden aan het netwerk uitgevoerd. Ziggo zag de opstapelende klachten als individuele problemen. Pas toen Rijnmond het probleem als collectief meldde, ging het kabelbedrijf de zaken combineren. Het ging om zo'n honderd klanten.



Een woordvoerder van Ziggo bevestigt dat het bedrijf met getroffen klanten contact opneemt om een persoonlijke vergoeding te bespreken.