Afscheidsmusicals Vlaardingse basisscholen in een echt theater

Je afscheidsmusical van groep 8 opvoeren in een heus theater? Dat kan vanaf 1 juli in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. De stichting Fonds Schiedam Vlaardingen trekt de knip en maakt het met donaties mogelijk.

De basisscholen zijn weer open na de corona-sluiting in maart. Nog een paar weken en dan nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de basisschool. Traditioneel gebeurt dat met een musical voor mede-leerlingen, familie en vrienden. Voor veel scholen is het lastig om alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij zo'n feestavond. Directeur Renske Verbeek van de Stadsgehoorzaal heeft de perfecte ruimte en stapte met het plan naar buurman John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Waarom geen musicals in het theater?

Prachtige combinatie

Massaar zit met zijn stichting naast de Stadsgehoorzaal. Hij was meteen te porren voor het idee. "Meestal duurt zo'n aanvraag een week of zes, maar nu was het in een dag gepiept," lacht hij. "We hebben hiernaast een Stadsgehoorzaal die een probleem heeft. Een enorm mooie en grote zaal waar maar honderd mensen in mogen vanaf 1 juli. We hebben scholen die we ook een warm hart toedragen met het afscheid van groep 8, die hebben vaak niet de ruimte om het goed te doen en dan is dit een prachtige combinatie van die twee", zegt Massaar. "Met onze donatie kunnen we dit mooie project een zetje geven."

Het Fonds Schiedam Vlaardingen richt zich met de ondersteuning vooral op projecten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Jaarlijks is er zo'n 4 miljoen te verdelen. Vorig jaar ging het om 362 projecten die geld kregen van de stichting. "We geven steun op zes gebieden: kunst en cultuur, educatie, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg, natuur en milieu, en sport en vrije tijd", somt Massaar op. Hij roept iedereen op die denkt aanspraak te kunnen maken op een donatie op de website te kijken. "Daar zie je voorbeelden van wat we doen."

Renske Verbeek kwam met het idee. De directeur van de Stadsgehoorzaal ziet uit naar de komst van de musicals naar het theater. "We hebben normaal 640 stoelen in de grote zaal en daar kunnen we vanaf 1 juli honderd mensen kwijt. Verspreid over de zaal kunnen mensen genieten van hun kroost dat daar staat te 'shinen'. Ik zie erg uit naar alle drukte die het meebrengt met die kinderen."

Opa's en oma's

Het animo onder de basisscholen in Vlaardingen is groot. "Er zitten er nu zo'n dertien à veertien in de pijplijn. Een aantal is zeker en andere basisscholen overwegen het nu", vertelt Verbeek.

De bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen is gelijk aan de bijdrage van de school. "We zijn hier vanaf 7:00 uur 's morgens bezig met decor, licht en techniek, kortom dan kan het afscheidsfeest beginnen. We zetten ook camera's neer voor opa's en oma's die niet kunnen komen voor een livestream. "Ik hoop dat kinderen die de musical in zo'n theater als dit mogen doen het nooit meer zullen vergeten."

Slotlied

Massaar en Verbeek herinneren hun eigen afscheid van 'lagere school' nog steeds. "Dat er een snelweg aangelegd moest worden", lacht Massaar, "En dat we als kinderen tegen waren. We zongen "Snelweg, snelweg, snel weg met die snelweg", lacht hij. Verbeek zingt zelfs het slotlied luidkeels dat ze prima kan herinneren: "Een afscheid is best moeilijk, soms krijg je het te kwaad. Maar iedereen neemt afscheid, vroeg of laat."

