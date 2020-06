Eerste plezierboot met vuilvanger: 'Tof om een soort Felyx van het water te worden'

In Rotterdam wordt binnenkort de eerste elektrische plezierboot met vuilvanger gelanceerd door iKapitein. In 2018 werd het idee al beloond met een Aardig Onderweg Award. Vijftien maanden later is de oplossing om de Rotterdamse binnenwateren schoon te maken klaar om getest te worden.

Deze innovatieve oplossing is bedacht en ontworpen in Rotterdam door iKapitein-oprichter Wesley Dos Santos. "We wilden iedereen sowieso de mogelijkheid geven om te varen op de binnenwateren van Rotterdam. Dat gebeurt nu nog te weinig."

Daarnaast merkte Dos Santos dat de boot telkens vies terugkwam na een pleziervaart. "En wat je ook merkt op de boot als je vaart is dat het water heel smerig is." Daarop besloot de Rotterdammer zich in 2018 kandidaat te stellen voor een Aardig Onderweg Award waarbij men zoekt naar ideeën die de leefomgeving slimmer, duurzamer en mooier maken.

Aardig Onderweg Award

"Ik dacht: hoe kan ik het aangename met het nuttige combineren? Mensen hebben sowieso al plezier. Hoe tof zou het zijn als we tegelijk de binnenwateren schoonhouden?" Zijn bedrijf won de RET-prijs waardoor het idee verder ontwikkeld kon worden.



Samen met het Rotterdamse bedrijf Van Dalen Products werd vijftien maanden gewerkt aan een innovatief product om tijdens een pleziertocht plastic en andere rommel uit het water te vissen. "We hebben lang gewerkt aan een andere versie, maar na lang testen bleek dat niet te werken. Nu hebben we een nieuw model ontwikkeld dat binnenkort dus wordt gelanceerd."

Felyx van het water

De nieuwe sloep waar de vuilvanger in wordt geplaatst, is een nieuw model catamaran. Je krijgt uitleg hoe de boot werkt. Daarna kun je zelf varen. In het midden zit een opening. Het vuil dat daar midden in komt, wordt opgevangen in een korf. Die kun je vanuit de boot aan of uit zetten. Als je klaar bent met varen, haalt de kapitein de korf eruit en dan kun je meteen zien wat jouw bijdrage is geweest aan het schoonhouden van het water. Het doel is ook om bewustwording te creëren.

De sloep met vuilvanger wordt eind juni getest in Rotterdam. Oprichter Dos Santos hoopt daarna uit te breiden. "Het zou leuk zijn als we een beetje de Felyx van het water kunnen worden." Daarmee verwijst de ondernemer naar de populaire deelscooter in Rotterdam.