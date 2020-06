Giraffe Banio uit Blijdorp overleden, zestien nakomelingen blijven achter

Giraffehengst Banio uit Diergaarde Blijdorp is gisteren overleden. Hij was al een tijd aan het kwakkelen, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht, zo laat Blijdorp weten.

Banio kwam in 2009 naar Rotterdam om te helpen bij het fokprogramma. Hij kreeg zestien nakomelingen. En inmiddels heeft de giraffe ook drie kleinkinderen in Israël.

Zijn jongste dochter Maartje werd in januari geboren.

Banio is twaalf jaar geworden. De doodsoorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht samen met de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bedreigde diersoort

Banio was een zogenaamde netgiraffe met een rustig karakter die prettig was in de omgang. De netgiraffe wordt tot een aparte soort gerekend die als ‘bedreigd’ is opgenomen in een lijst met bedreigde diersoorten. De afgelopen 20 jaar is bijna twee derde van de populatie verdwenen.

Er zijn nog ongeveer achtduizend netgiraffen in het wild over. De Blijdorpkudde telt nu zeven giraffen, inclusief de jongste aanwinst Maartje.