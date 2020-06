Rotterdam decor van nieuwe romantische komedie met Tygo Gernandt en Jim Bakkum

De film gaat over Bas (Jim Bakkum), een onzekere journalist, die voor zijn werk undercover gaat om een datingcoach te ontmaskeren. Gernandt kruipt in de huid van de charmante datingcoach Don Marco en Van Lexmond speelt zijn innemende en intelligente assistent Roos.

Rotterdamse hoofdrol

Rotterdammer Krul neemt de rol van Wouter op zich, een sympathieke 35-jarige maagd met een hart van goud, die nog nooit een vriendin heeft gehad. Hij wordt getypeerd als moederskindje en een beetje een nerd, die het nu toch echt wel tijd vindt om zijn leven om te gooien om nu eindelijk eens aan de vrouw te komen. De versiercursus is zijn laatste hoop.

De filmopnames gaan op 15 juni 2020 van start en Casanova’s is vanaf 8 oktober te zien in de bioscoop.

Rotterdammer Rienus Krul is zondag tussen 14:00 en 17:00 uur te gast in het programma van Peter van Drunen op Radio Rijnmond om over de opnames in coronatijd, de inhoud van de film en zijn rol te vertellen.