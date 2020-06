Gerrit Gijsbers draait na 48 jaar laatste politiedienst met zoon Gerco

Gerrit Gijsbers loopt maandag zijn laatste dienst als politieman in de Alblasserwaard. Hij heeft dan inclusief zijn tijd bij de marechaussee 48 jaar gewerkt. En het bijzondere aan de laatste dienst is dat hij die met zijn zoon Gerco draait.

"We waren zojuist met spoed afgegaan op een melding van een bedreiging", zegt vader Gerrit op Radio Rijnmond. Hij neemt als brigadier afscheid van de politie. Verder klinkt hij nuchter op zijn laatste dag in uniform. "Het is op zich wel leuk om deze dienst samen met mijn zoon te draaien. Het is bijzonder om het politiewerk voortgezet te zien worden door hem."

Zoon Gerco is er volgens Gerrit op een gegeven moment in gegroeid. "Hij is wat drukker dan ik. Bij mij gaat er altijd wel wat meer rust vanuit. Dat probeer ik dan wel over te brengen."

Menselijk

Zoon Gerco bewondert zijn vader voor de menselijke manier waarop hij zijn collega's bejegent. "Politiewerk is natuurlijk heel bijzonder werk, soms heftig en soms ook lachen. Hij was er altijd voor z'n personeel om een arm om ze heen te slaan. Dat heb ik wel van hem overgenomen."

Qua rang is zoon Gerco zijn vader inmiddels voorbijgestreefd. "Ik ben inspecteur, hij is brigadier, maar thuis zal ik gewoon naar mijn vader moeten luisteren", zegt Gerco lachend.