Aboutaleb: 'Ik demonstreer nooit'

"De burgemeester van Rotterdam demonstreert nooit", zegt Ahmed Aboutaleb stellig op radio Rijnmond. De burgemeester reageert hiermee op de vraag of hij niet net als zijn Amsterdamse collega Femke Halsema mee had moeten lopen met de demonstratie van Black Lives Matters in Rotterdam.

"Je bent als burgemeester een instituut. De overheid moet neutraal blijven." Daarom heeft Aboutaleb niet meegelopen met de demonstratie van afgelopen woensdagavond in Rotterdam.

Halsema ging tijdens de anti-racisme demonstratie op de Amsterdamse Dam zonder mondkapje tussen de vijf duizend actievoerders staan. Haar aanwezigheid en de beslissing om de demonstratie niet af te breken wegens drukte riep een storm van kritiek op en tegelijkertijd waardering.

"De waarde van een demonstratie is niet groter dan de waarde van gezondheid", zegt de Rotterdamse burgemeester. Wegens drukte en het niet kunnen aanhouden van de anderhalvemeterregel is de demonstratie uiteindelijk afgebroken. Maar Aboutaleb zegt wel 'van het begin af aan vertrouwen in de goede bedoelingen van de demonstranten te hebben gehad'.

De burgervader vindt het zorgelijk dat mensen zich niet meer zo aan de anderhalvemeterregel lijken te houden. "Het grootste misverstand is te denken dat we er al zijn, nu de corona minder wordt. Waarde lieve Rotterdammers, let op. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen."

Discriminatie

Burgemeester Aboutaleb zegt dat er nu voor het eerst gemengd en in zulke groten getale wordt meegedaan tijdens de Black Live Matters demonstraties. "Zelfs premier Rutte zegt nu dat hij meer begrip heeft voor de pijn van de demonstranten en ik heb hem gecomplimenteerd met deze uitspraak", zegt Aboutaleb.

"We moeten racisme en discriminatie durven te bespreken en op de agenda blijven zetten", zegt de Rotterdamse burgemeester die er zelf ook mee te maken heeft gehad."Ik nam vroeger voor mijn werk de nachttrein naar Amsterdam. Op het Rokin ging ik dan uit mezelf al, als een vrouw me tegemoet liep, aan de andere kant van de stoep lopen zodat ze maar niet zou denken dat ik op haar tasje uit was."

"Ook mijn zoon, die donkerder is dan ik, is toen we nog in Rijswijk woonden, met zijn scootertje vroeger vele malen zomaar aan de kant gezet. Dat is vervelend", zegt Aboutaleb. "Dat je in je gedrag al moet anticiperen dat een ander denkt dat je een crimineel bent. Puur om je uiterlijk."