Solliciteren zoals bij The Voice: 'Zonder dat ze weten hoe je heet en hoe oud je bent'

Reageren op je droombaan zonder dat je persoonlijke en in eerste instantie minder relevante informatie moet geven. Dankzij het Rotterdamse matchingplatform UnlocQed is het nu mogelijk om volledig beoordeeld te worden op je kwaliteiten en bijvoorbeeld niet op je leeftijd, geslacht of etnische achtergrond.

"Je kan alles wat jij wil prijsgeven over jezelf op het platform invullen", zegt Mahir Özdemir, één van de oprichters. "We hebben het zo ontworpen dat je kan aangeven waar je werkt, zonder per se te benoemen welk bedrijf dit is. Maar dat een werkgever wel weet welke capaciteiten jij in huis hebt."

Inhoud

Het idee is volgens Özdemir en zijn kompaan Murat Ersoy dat er op deze manier in eerste instantie alleen wordt gekeken naar de inhoud. Als het klikt, dan kun je ervoor kiezen om te chatten met het bedrijf. De volgende stap is om uit de anonimiteit te treden en te videobellen met het bedrijf.

"Op het moment dat een werkgever interesse heeft in jou als kandidaat, zonder dat hij jouw naam weet, zonder dat hij weet hoe oud je bent, zonder dat hij weet of je een slechte linkerknie hebt, dus puur de inhoud, dan kun je een contactverzoek krijgen."

Zichtbaarheid

Özdemir legt uit dat je met het platform twee problemen tackelt. Het eerste is dat je mensen die latent op zoek zijn naar een nieuwe baan zichtbaar maakt voor werkgevers.

En dit blijkt om een grote groep te gaan. Özdemir vertelt dat onderzoek uitwijst dat meer dan 60 procent van de beroepsbevolking niet helemaal happy is met zijn of haar baan en zegt open te staan voor ander werk.

"We hadden al gedacht dat heel veel mensen aan het rondkijken zijn, maar zichzelf niet openlijk op de markt willen zetten. Dit kan natuurlijk consequenties hebben voor hun huidige functie."

Dit maakt dat ze amper zichtbaar zijn voor werkgevers die op zoek zijn naar goede kandidaten. "Anderhalf miljoen mensen van de beroepsbevolking die bestaat uit 10 miljoen mensen zijn nu voor hen zichtbaar. Dus wij dachten: hé, dit is best wel een kans."

Discriminatie

Het komt nog steeds voor dat mensen op basis van hun etnische achtergrond worden afgewezen of niet eens worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Özdemir en zijn partner willen met het platform ook hier een helpende hand bieden. "Wat is er nou beter dan dat je bij elkaar komt op inhoud, zonder dat er enige vorm van bias (vooroordeel) is, ook niet onbewust."

Özdemir benadrukt dat het belangrijk is dat niemand naar elkaar wijst. "Maar wat is er nou mooier dat jij in plaats van dat de overheid wéér een quotum gaat bedenken of wéér een nieuwe regel, dat je eigenlijk gebruik maakt van een techniek waarbij je vooroordelen uitschakelt."

Hij legt uit dat het belangrijk is om bedrijven niet te dwingen. "Dan krijg je hele krampachtige situaties, denk aan het vrouwenquotum. "De oorzaak weten we, erkennen we steeds meer, maar gebruik tools om te zorgen dat vooroordelen verdwijnen."

Hoewel hij zich goed realiseert dat wellicht niet alle bedrijven openstaan voor deze nieuwe manier van werken, hoopt Özdemir wel op een sneeuwbaleffect.

"Op het moment dat bedrijven zien dat andere bedrijven door diversiteit betere besluiten kunnen nemen en hun klanten betere oplossingen kunnen bieden, zullen zij ook denken: Wacht even, leuk en aardig, maar wij moeten ook verder. Want, de Nederlandse maatschappij verandert. Misschien worden ze verleid."

Inmiddels hebben ruim 30 bedrijven en zo'n 166 werknemers zich ingeschreven bij UnlocQed.