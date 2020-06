Frontman De Likt zet vraagtekens bij coronaregels: 'Waar baseren ze op dat dat niet kan?'

De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen binnen de intelligente lockdown. Over evenementen met veel publiek, zoals grote festivals en concerten, wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

"Ik zie niet gebeuren dat het straks vanaf 1 september verandert", vervolgt de frontman die de voorgenomen gedragsregels die vraagtekens zet bij de huidige gedragsregels. "Waar baseren ze het op dat dat niet kan? Ik vind dat ze te snel zeggen dat iets niet meer kan. Kijk wat er nu gaande is met die demonstraties. Dat mag wel, terwijl je maar met dertig man de kroeg in mag. Dat is krom."

Jordy vertelt dat het nu bij elk poppodium de bedoeling is om tafeltjes en stoeltjes neer te zetten. "Dus je mag geen optredens staand bekijken. Nee, dat doe je zittend met een hapje en een drankje. Dat is niet hoe onze live act in elkaar zit."

Drieduizend exemplaren

Het Gezelschap, Jordy's tweede band, heeft eind januari een nieuw album uitgebracht dat werd gepresenteerd in het Dordtse Bibelot. "Daarna brak het coronavirus uit en nu zitten we met wel drieduizend exemplaren van die cd. Normaal verkopen we die wel na een optreden, maar nu niet."



Wat ze nu doen in coronatijd? "We hebben besloten om gewoon muziek te blijven maken, niet stil te gaan zitten en aan een tweede album werken. Dat is het enige wat je kan doen en dan afwachten tot september. Kijken wat er dan gebeurt."

Voorlopig dus ook geen inkomsten voor Jordy en zijn bandleden. Hoe hij rondkomt? "Nou, het scheelt wel dat de kroegen heel lang dicht geweest zijn. Mijn uitgaven waren meestal in de kroeg. Ook ontbijten deed ik meestal buiten de deur. Zo houd je toch wat centjes in de zak." Daarnaast maakt Jordy gebruik van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers.