Het weer van vandaag: eerst bewolking, daarna wat vaker de zon

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden en waaien doet het nauwelijks.

Morgen geregeld zon afgewisseld door stapelwolken en het blijft tot de avond droog. De meeste zon-uren zien we langs de kust. Het wordt 18 graden langs de kust en 20 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke en langs de kust in de middag matige noordenwind.

Vooruitzichten

Overgang naar een zomers warm en vaak benauwd weertype met geregeld zon. In het weekend bestaat er kans op een stevige regen- of onweersbui. De temperatuur loopt ook naar 23 tot 27 graden. Op zondag is het met 22 graden even minder warm.