Dood in het verpleeghuis (3): 'Mijn mondkapje wordt een smerig attribuut, vol snot en tranen'

Rijnmond-journalist Ingrid Smits maakt van dichtbij mee hoe het coronavirus voortwoekert in het verpleeghuis van haar moeder. Een radio-columnist noemt de stervenden 'dor hout', waar de zeis best doorheen mag. Ingrid ziet dat anders. "Hoe schrijnend is het dat de vrouw, die zo genoot van fysiek contact, deze dagen wellicht eenzaam en alleen gaat sterven?"

"Hoe gaat het met je moeder?" Nooit eerder is die vraag me zo vaak gesteld als in de eerste weken van april. Een grote kring aan familieleden, vrienden en kennissen leeft op afstand innig mee. "Ik zou graag langs willen komen om je een hug te geven", hoor ik. "Maar ja, dat gaat niet."

Greetz en Hallmark doen intussen goede zaken. Er ploffen enorm veel kaartjes op de deurmat, met teksten als 'Ik denk aan jou' en 'Dikke kus door de brievenbus'. Het zijn welkome, warme gebaren.

Een antwoord op vragen over mijn moeder heb ik intussen lang niet elke dag. In het verpleeghuis is de werkdruk zo hoog dat er dagen zijn waarop het personeel me niet te woord kan staan.

Ze zijn te druk met redden wat er nog te redden valt. "Je wordt teruggebeld", krijg ik te standaard horen. Maar meer dan eens blijft het stil. Oorverdovend stil.

Niet belabberd genoeg voor bezoek

Mijn moeder is nog steeds bevangen door het virus, maar niet belabberd genoeg om bezoek te mogen ontvangen. Dat ik nu amper weet hoe het met haar gaat, zorgt voor stress en frustratie. Hoe groot mijn bewondering voor het personeel ook is, dit kun je familieleden toch niet aandoen?

Ik kruip achter de computer en stuur een mail vol ongenoegen aan het management, waarin ik ook de suggestie doe om zelf contactpersoon te worden voor iedereen die nu van informatie verstoken blijft.

Nipt nadat ik op 'verzend' druk, belt toevallig de verpleeghuisarts. Ik ben niet de enige die te hoop loopt, zegt ze. Ze hoort de klacht veel vaker en belooft er werk van te maken.

Ze maakt blijkbaar indruk. In de dagen die volgen, sijpelt er godzijdank meer info door. Dat is fijn, al zijn de berichten over mijn moeder niet rooskleurig.

Jasje uit

Haar temperatuur en het zuurstofgehalte in haar bloed schommelen even hard als het piratenschip in de Efteling. Ze moet veel braken en er is nu ook een urineweginfectie bijgekomen. "Ze heeft absoluut een jasje uitgedaan", zegt een verzorgende.

Heel even is mijn moeder trouwens uit quarantaine geweest, maar de opleving en mijn bijbehorende opluchting waren van korte duur. Na zeven uur zat ze alweer met hoge koorts in haar 'cel'.

Verschrikte ogen

Op dinsdag 14 april is mijn late internetdienst bij Rijnmond nog maar net begonnen als ik een verontrustend telefoontje krijg. De gezondheid van mijn moeder holt zo hard achteruit dat het label 'terminaal' weer actueel is.

"Ik ben aan het werk. Moet ik direct komen?", vraag ik met bonzend hart. De verpleging schat in dat Magere Hein niet direct uit de coulissen zal springen. "Dan kom ik morgenochtend vroeg en maak ik nu mijn werk af."

Ik moet tot 00:00 uur artikelen schrijven voor de website. Naarmate de klok voort tikt, gaat dat met steeds minder concentratie, merk ik.

Doodgaan. Dat kun je maar een keer doen. Zal ik het mezelf ooit vergeven als ik mijn moedertje eenzaam de laatste adem heb laten uitblazen, omdat ik de loyale werknemer wou zijn?

Ik besluit toch dezelfde avond naar het verpleeghuis te gaan. De chef bij Rijnmond heeft er alle begrip voor. "We halen je de komende tijd uit het rooster. Heel veel sterkte."

Ik ga ervan uit dat ik nu niet meer een schamel uurtje aan het bed mag zitten, maar langdurig. Dus neem ik een tandenborstel mee en een extra setje kleding. Het is al donker als ik Rotterdam verlaat.

Ik ben moe en moet bijna een uur rijden. De route naar het verpleeghuis gaat grotendeels over onverlichte tweebaanswegen. Om bij de les te blijven, draai ik de volumeknop van de radio flink naar rechts. De rockgitaren van Status Quo (Whatever you win, whatever you lose) vormen hulptroepen om niet achter het stuur in slaap te dommelen.

Haas

Tegenliggers heb ik amper. De coronacrisis tempert de mobiliteit, zoveel is wel duidelijk. En dat blijkt een zegen als in het donkere polderlandschap plots een haas de weg oversteekt. Met een ferme ruk aan het stuur kan ik het beest met de grote, verschrikte ogen ontwijken. Zelf schrik ik minstens zo hard.

Bij tegemoetkomend verkeer was mijn reflex mogelijk fataal geweest, maar de weg is leeg en de haas ontsnapt aan mijn roterende banden. Dit leven heb ik kunnen redden, denk ik. Helaas zal dat op de plek waar ik naartoe ga anders zijn.

In het verpleeghuis word ik verwelkomd door een vrouw die ik nooit eerder heb gezien. Een uitzendkracht, zo blijkt. Nu een groot deel van de vaste crew ziek thuis zit, leunt de instelling zwaar op invallers.

"Wil je iets drinken?", vraagt ze allerhartelijkst. "Ik moet vannacht goed wakker blijven, dus doe maar een kop koffie", antwoord ik. De vrouw aarzelt. "Eh...", aarzelt ze. "Weet jij misschien waar het koffiezetapparaat staat?"

Dat het verpleeghuis grote moeite heeft om de roosters te vullen, blijkt ook uit een oproep die een gepensioneerd personeelslid heeft gekregen. Of ze weer kan komen werken. De vrouw (70), die nog aan het bekomen is van een ingrijpende operatie, overweegt het serieus.

Ze is een redder in hart en ziel, zoals zovelen in de zorg, maar haar kinderen spreken luid een veto uit. "Denk aan je eigen gezondheid, mam. En aan die van ons. Het verpleeghuis is een brandhaard." Met pijn in het hart besluit ze thuis te blijven.

Ik ben intussen gewend aan de bezoekroutine in het verpleeghuis. Vanaf een gereedstaande kar stel ik zelf mijn corona-uniform samen en ga - getooid met bril, schort, handschoenen en mondkapje – de kamer van mijn moeder binnen.

Durf geen nieuwe te vragen

Er brandt een schemerlampje. Ik heb haar nu negen dagen niet gezien en barst in huilen uit als ik zie welke schade het virus in die tijd heeft aangericht. Mijn mondkapje verandert al snel in een smerig attribuut, vol snot en tranen. Omdat de protectiemiddelen schaars zijn, durf ik niet om een nieuwe te vragen.

Mijn moedertje merkt niets van mijn openstaande sluizen. Door pijnstillers verdoofd vertoeft ze in haar eigen, benauwde bubbel. Soms stokt haar adem. Om dan weer raspend door te gaan. Eten gaat al een week niet meer.

Langzaam verdwijnt ook haar kracht om aan een sponsje met water te zuigen. Het pluchen hondje ligt niet meer bij haar in bed. Ik zie dat de verzorgsters de afgebladderde nagellak bij mijn moeder hebben weggepoetst. Het is een symbool voor de liefdevolle zorg, die ze krijgt.

Twee soorten personeel

In het verpleeghuis, zo ontdek ik, zijn grofweg twee soorten personeel. Het sterkst vertegenwoordigd is de empathische tak, die ook oog heeft voor wat zich om de patiënt heen afspeelt. Maar er bestaat ook minder fijngevoelige sectie, die zich louter focust op de zorg. Ik heb deze nacht met de laatste categorie te maken.

Terwijl ik snotterend in een stoel bij het bed zit, komen twee dames de kamer binnen. Ze draaien mijn moeder in een andere houding, nemen haar temperatuur en zuurstofgehalte op en zetten een morfinespuit in haar been tegen de benauwdheid. Daarna verdwijnen ze weer, mij desolaat achterlatend.

Ik heb niet snel medelijden met mezelf. Maar deze nacht valt alles me zwaar. Eenzaamheid en verdriet hadden zelden een scherper randje.

Mijn bezoek blijkt niet bedoeld als wake, krijg ik te horen. Ondanks mijn meegebrachte survivalsetje moet ik volgens het onverbiddelijke coronaprotocol weer terug naar huis. Om 3:30 uur trek ik moe en murw mijn uniform uit. Handschoenen, schort en mondkapje in de prullenbak. Beschermingsbril op de kar. Die wordt gereinigd en weer opnieuw gebruikt, weet ik. "Tot morgen, lieve mam."

Zal het dood zijn of levend?, denk ik er achteraan. Het is 04:37 als ik in Rotterdam mijn auto parkeer.

Hoogwerker

In mijn mailbox vind ik die week een bericht van de zorgmanager van het verpleeghuis. "Goedemorgen familieleden", schrijft ze.

"Het is inmiddels twee weken geleden dat jullie een mail van mij hebben gehad. Helaas was ik ook geveld door het virus en met mij nog meer personeelsleden. Ook bewoners zijn besmet, maar wij werken met man en macht om hen zo beschermd mogelijk te verzorgen. Ik wil jullie weer twee à drie keer per week een mail sturen met een update."

"Vrijdag 17 april laat een familielid een hoogwerker komen met een bakje waarin twee personen kunnen om even dichter bij jullie naaste te kunnen zijn. Het is een mooi initiatief en ik hoop dat er gebruik gemaakt van gaat worden."

Inderdaad, een fantastisch plan. Maar voor mijn moeder helaas een zinloze exercitie. Ze leeft nog, maar op haar laatste krachten. Iets wat het verpleeghuis ook had kunnen weten. Maar ach, bedenk ik, de intentie van de mail is goed.

Vier letters

De dag voordat dat de hoogwerker zich voor het huis positioneert, melden de media eindelijk wat ik al lang voorvoel: het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen is schrikbarend. Volgens de eerste berichten zelfs vijf keer zo hoog als normaal.

De percentages worden later iets getemperd, maar de teneur blijft dramatisch. Bescherming van kwetsbare ouderen? Het beleid van Rutte en consorten is in vier letters uit te drukken: faal.

Godzijdank is de column van Marianne Zwagerman me deze dagen ontgaan. Pas later kom ik erachter dat ze op BNR heeft geroepen hoe krankzinnig het is dat we "de welvaart naar de klote helpen uit onvermogen om te accepteren dat oude mensen een keer dood moeten." Terwijl corona volgens haar best eerlijk te werk gaat. "De zeis gaat vooral door het dorre hout. De leeftijd van de slachtoffers is hoog."

Ook ik besef dat een bejaarde – en dus ook mijn 80-jarige moeder - ergens aan ten onder moet gaan. Sterker nog: in de sombere fase van haar dementieproces heb ik me vaak afgevraagd hoe lang het nog zou duren voordat de bodem was bereikt van de door meneer Alzheimer aangereikte gifbeker.

Maar het laatste jaar, zo schreef ik eerder , was Nelly Smits een blij ei, dat dansend en zingend door de gangen ging. Kwaliteit van leven? Dat was er genoeg.

Hoe schrijnend is het nu dat de vrouw, die zo genoot van fysiek contact, deze dagen wellicht eenzaam en alleen gaat sterven? Dat er, behalve ik, niemand meer bij haar langs mag om afscheid te nemen?

Dat ze aan haar bed alleen overbelast zorgpersoneel ziet, dat vermomd is als Marsmannetjes? Dat ze na haar dood direct als een paria zal worden afgevoerd naar een kil mortuarium? En dat er op haar begrafenis maar dertig mensen mogen zijn, de dominee en de diaken incluis?

Zwagerman is een gevoelloze roeptoeter. Ik weet niet of ze nog 'dor hout' in de familie heeft, maar de ouders van dit boegbeeld van eenzijdig rendementsdenken zitten vast niet in een verpleegtehuis. Zoveel lijkt me duidelijk.

Het telefoontje

Vrijdag 17 april is bijna voorbij als mijn mobieltje rinkelt. "Ik ben bang dat je moeder de ochtend niet meer gaat halen", klinkt het aan de andere kant van de lijn. "Je mag met twee personen komen waken."

Ik kan geen tweede persoon bedenken om mee te gaan. Een partner, broer of zus heb ik niet. Mijn 20-jarige dochter gun ik andere beelden op haar netvlies dan de uitgemergelde oma, die de strijd tegen corona verliest.

Ik heb zelf als jonge meid lang nachtmerries gehad van dit soort beelden. Van anderen kan ik om gezondheidsredenen niet verwachten dat ze zich vrijwillig in een coronabrandhaard vervoegen. Ik vraag het ze niet eens. Ik ga alleen.

Ping! Voordat ik vertrek heb ik nog een berichtje op WhatsApp. "Lieve Ingrid", lees ik. "Ik hoor net van mijn moeder dat jouw moeder is overleden. Gecondoleerd met dit grote verlies. Weet dat ik aan je denk. Knuffel."

Bij de digitale dorpspomp blijkt mijn moeder reeds doodverklaard. Ik bel het verpleeghuis. "Check! Heb ik iets gemist?" Dat blijkt niet het geval.

"Klopt niet. Je berichtje blijft lief", app ik terug en zet in de donkere nacht koers naar een van de frontlinies.

