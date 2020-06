Hoe is de luchtkwaliteit en het geluidsniveau nu het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport nagenoeg stil ligt?

Nog anderhalve week en dan is de vliegtuigstilte rondom Rotterdam The Hague Airport voorbij. Transavia voert vanaf 18 juni weer mondjesmaat vluchten uit naar verschillende vakantiebestemmingen. Goed nieuws voor vakantiegangers, maar minder fijn voor de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Zij starten een crowdfunding voor onderzoek naar de luchtkwaliteit en het geluidsniveau bij het vliegveld.

De vereniging, bestaande uit inwoners uit de hele regio, zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam The Hague Airport. De eerste woningen liggen al op zo'n zeshonderd meter van de startbaan van het vliegveld. In deze coronatijd landen en starten een stuk minder vliegtuigen en dat moment wil de vereniging aangrijpen om nulmetingen te doen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsniveau.

"Normaliter komen hier tussen 07:00 uur en 08:00 uur een stuk of tien vliegtuigen over", zegt Richard Abbenhuis van BTV vanuit Schiebroek. "Dan ben je écht wakker, daar kan je niet doorheen slapen. Ik heb wel eens pieken van 80 of 90 decibel gemeten. Dan moeten we echt tegen elkaar schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan", legt hij uit.

Crowdfunding

Niet alleen het geluidsniveau is de afgelopen maanden een stuk lager, ook de luchtkwaliteit kan in deze tijd wel eens een stuk beter zijn. De BTV vroeg aan de minister, de provincie en aan de gemeente Rotterdam om onderzoek te doen. Die partijen haakten af.

Om toch onderzoek te kunnen doen vóórdat de vliegtuigen weer in grotere getale Rotterdam The Hague Airport aandoen, is BTV daarom een crowdfundingsactie begonnen. Van de benodigde dertienduizend euro is inmiddels de helft binnen.

"Met die gegevens kunnen we een link leggen tussen de situatie als er niets vliegt en een situatie waarin alles in werking is", vertelt Abbenhuis. "Daarmee hopen we te kunnen aantonen dat het niet gezond is om een vliegveld zo dicht bij de bebouwing te hebben." Die gegevens zijn niet alleen voor de vereniging van belang, "maar kan je ook goed gebruiken voor omwonenden van vliegvelden bij Maastricht, Eelde of van Schiphol."