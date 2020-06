Fortuna en FC Groningen akkoord over Feyenoord-target Diemers

Mark Diemers in duel met Steven Berghuis tijdens Feyenoord-Fortuna Sittard in februari 2020 (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Feyenoord lijkt naast middenvelder Mark Diemers te grijpen. Zijn club Fortuna Sittard en FC Groningen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Limburg naar Groningen. Volgens Fortuna-directeur Ivo Pfennings gebeurde dat nadat Feyenoord in de markt kwam voor Diemers.

FC Groningen liet na de interesse van Feyenoord al direct weten dat Diemers en de club van Danny Buijs al tot een mondeling akkoord waren gekomen.

Diemers moet nu zelf nog rondkomen met FC Groningen en medisch worden gekeurd. De voormalig-speler van Cambuur Leeuwarden, FC Utrecht en De Graafschap wil zelf niet reageren op de interesse vanuit Feyenoord.

Feyenoord lijkt na Vitesse-spits Bryan Linssen dus opnieuw mis te grijpen. Dick Advocaat wilde de transfervrije Linssen graag toevoegen aan de selectie, maar Linssen en Feyenoord kwamen niet tot een akkoord. Advocaat was gecharmeerd geraakt van Diemers na de onderlinge bekerwedstrijd in januari en de gewonnen competitiewedstrijd in februari. Feyenoord won met 2-1, maar Diemers scoorde voor de Limburgers.