Anja hoopt op voortbestaan volkstuin: 'Hier is voor mij vakantie'

"Dit is mijn paradijsje" Radioreportage over de volkstuin in Vreewijk

Het is erop of eronder voor de volkstuin in het Rotterdamse Vreewijk. De plaatselijke wijkraad beslist woensdag of de gebruikers geld krijgen om samen een vereniging te vormen. Lukt dat niet, dan dreigt voor de historische moestuin een toekomst als grasveld of huizenblok.

"Deze tuin betekent voor mij kruiden, groente, fruit en vakantie. Hij is zo belangrijk. En niet alleen voor mij. Dat geldt ook voor veel andere tuinders."

Goudsbloemen

Aan het woord is tuinder Anja Verweij. Ze leidt de bezoeker over haar stukje grond: heerlijk zoete aardbeien, sla, andijvie en aalbessen. Echte Rotterdamse krootjes, ze groeien en bloeien allemaal. Je bent even helemaal in het groen.

Maar het meest belangrijk voor Anja zijn de goudsbloemen. "Daar maak ik een zalfje van. Goed tegen schrale lippen en goed voor je huid." Aan de Smeetslandsedijk heeft ze haar 'paradijsje', zoals ze zelf zegt. Haar 82-jarige moeder komt vaak op bezoek voor een kopje thee in het houten huisje.

Maar dat vredige tafereel staat onder druk. De gemeente Rotterdam eist dat uiterlijk september iedere volkstuincomplex een vereniging van huurders heeft. Bovendien zoekt de gemeente naarstig naar bouwgrond om iets te kunnen doen aan het tekort aan woningen in de stad.

De situatie op haar tuin op Zuid mag gerust 'los zand' worden genoemd, beaamt Verweij. Er zijn negentien legale, betalende huurders. Dertien anderen zijn neergestreken en hebben feitelijk 'illegaal' een tuin bezet. Soms wisselt zo'n 'gekraakte' tuin ook nog eens van gebruiker als er iemand anders neerstrijkt en de boel overneemt.

Achterstallig onderhoud

Dan is het ook nog een bonte mengelmoes van prachtige, liefdevol onderhouden stukken grond en andere delen waar het een rommel is van bouwseltjes en hoog gras.

Er is geen goed toegangshek en de gemeente heeft de laatste jaren weinig onderhoud gepleegd, klagen de tuinders. Kortom: de plek is mooi, de meeste tuinen stralen, maar er is ook werk aan de winkel in de Vreewijkse volkstuin.

"Als we straks een vereniging zijn en iedereen ook betaalt voor de tuin, willen we echt een nieuwe start maken", zegt Anja. De tuinen netjes uitmeten. Glashelder maken wat nu precies van wie is.

Plantjesdagen

Ze denkt aan haar medebewoners in Tuindorp Vreewijk. "We willen leuke dingen voor de buurt organiseren. Met onze groenten gaan koken in het buurthuis bijvoorbeeld. Plantjesdagen of andere evenementen waarbij iedereen welkom is."

Ook Anja's buurman Jan Kerskens (85) hoopt nog veel jaren door te brengen in zijn geliefde tuin. "Ik blijf er fit bij, ben in beweging. Zo haal ik de honderd wel. Ik ben hartstikke gelukkig in de tuin", lacht de kwieke Rotterdammer.

Kleine beurs

De functie van de volkstuin aan de Smeetslandsedijk gaat van oudsher verder dan enkel ontspanning en groene vingers. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog konden arme bewoners er zelf hun groenten telen om zo de honger te stillen.

"En dat is nu nog zo", zegt Anja. "Ook ik moet leven van een kleine beurs. Voor mij is dit een perfecte plek voor mijn eigen verse groente en fruit. Bovendien, op vakantie gaan doe ik niet. Hier is voor mij vakantie."