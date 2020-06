Politie onderzoekt betrokkenheid Duitser bij vermissing Rotterdamse Jaïr

De politie bekijkt of er een verband is tussen de vermissing van het Rotterdamse jongetje Jaïr Soares in 1995 en de andere vermissingen waar de Duitser Christian B. aan wordt gelinkt. Dat bevestigt de politie aan Rijnmond naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. B. zit momenteel vast voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann in 2007 in Portugal.

"We volgen de ontwikkelingen in het onderzoek in Duitsland op de voet", is de reactie van de politie in Den Haag. "We bekijken of er eventueel een verband bestaat tussen de sinds 4 augustus 1995 vermiste Jaïr en de andere vermissingen, waar deze verdachte mogelijk aan wordt gelinkt." Het korps gaat contact opnemen met de collega's in Duitsland.

De destijds 7-jarige Jaïr was op vrijdag 4 augustus 1995 op het strand van Monster met familie en vrienden. Nadat Jaïr patat had gegeten bij de toenmalige Beachclub Molenslag, verdween hij plotseling tijdens het spelen. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde vorig jaar aandacht aan deze vermissing.