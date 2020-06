VIDEO: Rondleiding door VOC-replica De Halve Maen in Delfshaven

De Halve Maen, een replica van een VOC-schip uit 1609, is sinds deze week aangemeerd in Rotterdam-Delfshaven. Het is een bijzonder gezicht van buiten én van binnen, maar de geschiedenis van het schip is misschien wel net zo bijzonder.

Ted Poot van Stichting Pilgrim Harbour leidt Rijnmond rond in en rondom het schip, dat diende als ontdekkingsschip om een nieuwe doorgang naar Indië te vinden. Kapitein Hudson besloot echter een westelijke doorgang te zoeken en kwam zo uit in het huidige New York.

Hoewel het originele schip nooit in Delfshaven lag, is Poot duidelijk: "Er is maar één plek in Rotterdam waar dit schip hoort te liggen en dat is Historisch Delfshaven." Het schip was namelijk ook een goederenschip en haalde onder meer hout, graan en zout uit het buitenland. Die spullen werden overgeslagen en verhandeld in onder meer Delfshaven.

Kijk hieronder naar de rondleiding op het schip. De tekst gaat onder de video verder:



De Halve Maen zou eigenlijk begin mei al naar Rotterdam komen voor Delfshaven400: een festival dat in juli zou plaatsvinden, omdat het vierhonderd jaar geleden is dat de Pelgrims vanuit Delfshaven naar Amerika vertrokken.

Dat festival gaat vanwege het coronavirus niet door, maar alsnog is het schip tot begin augustus in Rotterdam te bewonderen. De replica moet de herinnering aan de bijdrage van de Nederlandse kolonisten aan de Amerikaanse geschiedenis levend houden.

Slavernij

Aan de VOC kleeft een slavernijverleden. "Dit schip had daar niet direct iets mee te maken. Het was een ontdekkingsschip dat door drie VOC-kooplieden werd ingehuurd om een nieuwe doorgang naar China te ontdekken", zegt Poot. "Maar het slavernijverleden is wel een deel van onze geschiedenis. Het maakt niet zo veel uit of het dit schip was, maar die geschiedenis is er en die moeten we niet negeren", zegt Poot.

"Het helpt niet om de beelden daarvan weg te stoppen. Wat we eigenlijk moeten doen, zijn de standbeelden in onszelf, onze vooroordelen, omvertrekken. En nadenken over wat slavernij vooral betekent: de ander niet respecteren zoals hij of zij werkelijk is, namelijk een mens gelijk aan jezelf."

Zelf kijken?

Mensen die het schip liever zelf van binnen bekijken, kunnen hiervoor vanaf zaterdag terecht. "Dat was nog een hele puzzel. We zijn nog steeds bezig om een goede looproute te vinden. Per uur kunnen er maximaal twaalf mensen aan boord komen."