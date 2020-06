De handlangers van douanier Gertie V.: voetbal, drugs en botox

Als vrienden speelden ze bij de voetbalvereniging Erica '76 in het Gelderse Dieren. Als verdachten staan ze nu terecht in een grote drugszaak in Rotterdam. Hoe gewone jongens in het drugsmilieu verzeild raakten.

De bekendste van het stel is Gertie V. (50). De douanier is al veroordeeld tot twee jaar cel voor omkoping. Justitie denkt dat hij nauw betrokken is geweest bij drugshandel en is daarom in hoger beroep gegaan, voor een hogere straf.

Gertie V. is volgens justitie benaderd door de 53-jarige Jelle van der W. Hij zou zijn voetbalmaatje Gertie in contact hebben gebracht met drugscriminelen. Jacob van D. (51), ook spelend bij Erica '76, zou het geld van de criminelen ophalen en bewaren voor Gertie.

Eind 2015 kreeg de politie een tip over een corrupte douanier. V. werd afgeluisterd, Van D. kwam in beeld en in diens huis in Dieren werd een grote som geld gevonden: bijna zes ton cash in sporttassen op zolder, in een wasmand. Een geschikte plek: Van D. wordt ook verdacht van witwassen.

Bloemist

Hij moest dinsdag naar de rechtbank in Rotterdam komen om uitleg te geven over het geld, maar Van D. zweeg. Eerder heeft hij verklaard dat hij als bloemist op de veiling kwam en van een onbekende man tassen met geld had gekregen. Die moest hij een tijdje bewaren. Zwart geld uit de bloemenhandel, dacht hij.

Volgens justitie wist hij wel beter. Tijdens een afgeluisterd gesprek in de auto zouden Jacob en Gertie het over het geld hebben gehad en dat Gertie een klapper wilde maken binnen een jaar. "Het was wel duidelijk waar dat over ging en waar dat geld vandaan kwam."

Justitie gaat er ook vanuit dat Van D. geld 'graaide' uit de sporttassen. Daar leefden de voetbalvrienden én hun vrouwen royaal van. De rechter memoreerde dat de vrouwen ook vriendinnen van elkaar waren. "Een rondje botox en dan wat eten en drinken."

De echtgenote van Gertie V. staat donderdag terecht, voor witwassen. Jelle van der W. is woensdag aan de beurt. Volgens justitie zijn er nog drie voetbalvrienden in beeld, die Gertie V. 'geestelijke bijstand hebben gegeven'. Maar in ieder geval: "De hechte vriendenclub van de VV Erica speelt een grote rol in deze zaak."

Vrijspraak

De advocaat van Jacob van D., Alwin Dooijeweerd, bepleitte vrijspraak voor zijn cliënt. Voor zowel de omkoping van Gertie V. als het witwassen. "Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt dit geld van criminelen heeft ontvangen."

Ook zet hij een kanttekening bij de 'hechte vriendengroep'. "Het was vrij oppervlakkig. Mijn cliënt wist dat Gertie iets bij de douane deed, maar hij dacht als beveiliger. Hij wist niet eens dat hij ambtenaar was op een belangrijke positie. Alleen daarom al is het geen omkoping."

Waarom Van D. een tas met geld van een wildvreemde man zomaar had meegenomen, daar werd dinsdag geen antwoord op gegeven. "Hij schrok zelf ook toen hij hoorde hoeveel het was. Hij schatte het op hooguit een ton."

Van D. is al een tijd op vrije voeten en heeft een bloemenstal in Nijmegen. Tegen de rechter: "Ik werk 70 uur per week. Een taakstraf zou eventueel kunnen, maar als u mij naar de cel stuurt, ben ik alles kwijt."