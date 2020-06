Spartaan Gravenberch: 'Ik zie dit als een kans en kansen moet je afmaken'

Danzell Gravenberch (26) tekende vorige week verrassend een eenjarige verbintenis bij Sparta. De bij Ajax opgeleide speler komt over van FC Dordrecht, waar hij het afgelopen halfjaar speelde. De Amsterdammer heeft op zijn zachts gezegd een opmerkelijke carrière tot nu toe. Zo was hij een groot talent bij Ajax, maar liep hij vorig jaar ook ineens bij Top Oss rond.



Na een paar proeftrainingen besloot Sparta hem voor het komend seizoen een prestatiecontract te geven. Hoe meer wedstrijden hij speelt des te meer hij verdiend. "Eigenlijk is het een normaal contract, ik begrijp wel dat het een prestatiecontract wordt genoemd. Ik ga gewoon mijn best doen. k zie dit als een kans en die zijn er om af te maken. Dat is wat ik moet doen en zal doen. En voor de rest probeer ik alles eruit te halen wat er in zit", zegt de aanvaller tegenover Rijnmond.

Concurrentie



Gravenberch kan zowel als spits als middenvelder uit de voeten en zelfs bij FC Dordrecht speelde hij in het verleden als centrale verdediger. "Ik ben gewoon een spits", zegt Gravenberch en voor die positie is hij ook gehaald. Bang voor concurrentie is hij niet. Sparta heeft op dit moment na het vertrek van Ache (Eintracht Frankfurt), Joosten (terug naar FC Utrecht) en Piroe (terug naar PSV), weinig aanvallers. Eerder vertrokken Veldwijk en Dervisoglu al. Het maakt Gravenberch niet uit hoeveel spitsen er nog bij gaan komen. "Ik ga van mijn eigen krachten uit en welke spelers er gehaald worden daar heb ik toch geen invloed op. Ik kan alleen zelf keihard werken en laten zien dat ik moet spelen", zegt de Amsterdammer.



Ajax en Reading



De Amsterdammer speelde in 2015/2016 ook al bij FC Dordrecht en maakte toen dusdanig indruk dat Reading van Jaap Stam hem naar Engeland haalde. Daar kwam hij in het Championship, één na hoogste niveau, slechts tot twee optredens. Dat hij bij Ajax en reading nooit is doorgebroken steekt hem niet. "Ik heb toch twee officiële wedstrijden voor Ajax mogen spelen. En ik zie dat als een mooie ervaring. Ik heb in de jeugd van Ajax mooie dingen meegemaakt, dat heeft mij ook gevormd als voetballer. Bij Reading was het aan het begin leuk, maar op een gegeven moment zag ik dat ik niet in de plannen voorkwam. Dat was wat minder natuurlijk. Maar ook dat was een leerzame periode", aldus de nieuwe aanvaller van Sparta.

Fitter



Via Roeselare en FC Oss kwam hij in januari van dit jaar weer bij FC Dordrecht. Daar heeft hij vanwege de coronacrisis maar kort gezeten. Toch heeft hij zichzelf in die paar wedstrijden wel in de kijker gespeeld. "Ik denk dat mensen die mij hebben zien spelen hebben gezien dat ik bepaalde kwaliteiten heb. Toen was ik ook nog minder fit en nu begin ik steeds fitter te worden. Dus ik denk dat ik nog betere dingen kan laten zien", aldus Gravenberch.

Broer Ryan



Als zijn jongere broer Ryan bij Ajax blijft dan komt hij komend seizoen in de eredivisie zijn broer tegen. "Hij gaat geen transfer meer maken", zegt Danzell over zijn broer, die in de belangstelling staat van Lazio Roma. "Ik kijk uit naar de confrontatie. We zitten onderling al te dollen", besluit Gravenberch.