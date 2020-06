De Nooijer: 'China is wel een verrijking geweest voor mijn carrière'

Gérard de Nooijer (51) werd vorige week bij Sparta aangesteld als assistent-trainer als opvolger van de naar ADO Den Haag vertrokken Aleksandar Rankovic. De voormalig-speler van Sparta was de afgelopen anderhalf jaar jeugdtrainer in China bij Dalian Star en heeft nu voor één seizoen getekend op het Kasteel. "Ze kwamen ook maar met één jaar", grapt De Nooijer.

"Eerst kijken hoe het bevalt. Ik ben natuurlijk een tijdje weggeweest en je moet ook aan elkaar gaan wennen. Dan gaan we na één jaar wel weer verder kijken", aldus De Nooijer over zijn nieuwe contract.

Coronacrisis



Vanwege de coronacrisis zat De Nooijer al sinds januari thuis in Zeeland. Hij had in China nog een verbintenis tot het einde van het jaar met één optie voor nog één seizoen. Maar omdat het niet zeker was hoe zijn toekomst eruit zou zien besloot hij weg te gaan bij Dalian Star. "We hebben daar wel gesproken, maar ze konden mij niet de zekerheid geven wanneer ik terug zou komen. Ik had geen werkvisum meer. En ook niet de zekerheid dat mijn contract werd verlengd en toen heb ik besloten dat ik niet meer terug wilde. Gelukkig kwam toen Sparta", zegt De Nooijer tegen Rijnmond.

Ontslag FC Dordrecht



De Zeeuw speelde voor Sparta 246 wedstrijden met als hoogtepunt het spelen van de verloren bekerfinale in 1996 in De Kuip tegen PSV (5-2). Via Heerenveen kwam hij als speler nog terecht bij Feyenoord en FC Dordrecht. Bij die laatste club was hij jarenlang assistent-trainer en hoofdtrainer. In 2018 werd hij aan de Krommedijk ontslagen en vertrok naar China. Hij begon zijn profloopbaan dus bij Sparta, maar De Nooijer wil niet spreken over de cirkel die nu weer rond is. "Dat vind ik altijd een beetje onzin. Je weet nooit waar je straks gaat eindigen. Ik heb hier tien jaar gevoetbald dus het voelt wel als thuiskomen, maar niet dat de cirkel rond is. Ik ben ook geen planner. Dit komt nu op mijn pad en die kans heb ik aangegrepen", aldus De Nooijer.

China



Ondanks dat De Nooijer zijn klus in China als jeugdtrainer van Dalian Star niet kan afmaken kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn buitenlandse avontuur. "Het was heel leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik kwam natuurlijk van FC Dordrecht en binnen een maand was ik al in China. Ik heb denk ik wel heel China gezien. Veel meegemaakt zoals een kampioenschap. Ook nog een paar weken in Japan gezeten. Het is een hele andere beleving en wel een verrijking voor mijn trainersloopbaan", zegt de Zeeuw.

Al vrij snel toen de coronaziekte in China begon zat De Nooijer weer in Nederland. Ik ben er nog zo'n twee weken geweest toen we op trainingskamp waren. We zouden erg eigenlijk zes weken zitten. 27 januari was het nieuwjaar in China en toen zijn we weggegaan omdat we werden weggestuurd. En vanaf toen heb ik vier maanden thuis in Nederland gezeten. Dat was lastig", zegt De Nooijer.

Eredivisie



Bij Sparta komt De Nooijer zijn zoon tegen, die uitkomt voor de Onder-18. Ook vanuit China heeft hij altijd Sparta op de voet gevolgd. "Via een livestream heb ik de eredivisie gekeken. Wij volgden samen met alle Nederlandse trainers alle wedstrijden, mits het tijdstip normaal was. Want er zit 7 uur tijdsverschil tussen China en Nederland. Ik vond het knap hoe Sparta zich probleemloos heeft gehandhaafd. Zeker omdat ze net gepromoveerd waren", aldus de nieuwe rechterhand van Henk Fraser.

Oud-Spartanen



In de technische staf van Sparta zitten met Henk Fraser, Nourdin Boukhari, Nico Jalink en Frank Kooiman allemaal oud-Spartanen. Met Kooiman en Jalink heeft De Nooijer zelf nog gevoetbald. Ik heb zelfs nog in de jeugd met ze gespeeld en dat is natuurlijk mooi om mee te maken. Henk Fraser ken ik natuurlijk wel als trainer, maar niet persoonlijk. Dat gaat dit jaar wel komen", zegt de voormalig verdediger.

Bekijk hierboven het hele interview met Gérard de Nooijer