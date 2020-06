Grote beurt Van Brienenoordbrug duurt drie zomers

De Van Brienenoordbrug krijgt een grote opknapbeurt. De werkzaamheden starten in de zomer van 2025 en gaan zeker drie zomervakanties duren.

Het project bestaat uit drie delen: de westelijke boogbrug richting Dordrecht, de oostelijke boogbrug richting Den Haag en de beweegbare delen van de brug worden aangepakt.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt de Van Brienenoordbrug een ‘icoon voor de regio Rijnmond’. Dagelijks rijdt bijna een kwart miljoen voertuigen over de brug.

Daarom wordt het opknapwerk aan de onderdelen van de brug op een andere locatie gedaan. “Deze aanpak is veiliger, minder complex en geeft een veel kortere periode van hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer dan wanneer we al het werk op de brug zelf zouden uitvoeren”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Vooralsnog gaat Rijkswaterstaat uit van ongeveer twee maanden hinder voor het wegverkeer in en rond de zomervakanties tot aan 2027.

Vervanging en renovaties

De boogbrug richting Dordrecht wordt helemaal vervangen. De oude boogbrug wordt op een andere locatie gerenoveerd en teruggeplaatst ter vervanging van de brug in de richting van Den Haag.

Ook de brugkleppen richting Den Haag worden vernieuwd. Tenslotte moet een nieuw systeem voor de bediening en besturing van beide bruggen worden geïnstalleerd.

Het werk start met de vervanging van de westelijke boogbrug richting Dordrecht in de zomervakantie van 2025. Deze wordt op een andere locatie gebouwd en later, net als de huidige Van Brienenoordbrug in 1989, op zijn plaats ingevaren.

Omwisselen

Het omwisselen van de oostboog met de gerenoveerde westboog en de renovatie van de beweegbare delen volgen dan in de zomervakanties van 2026 en 2027. Tijdens de omwisselingen is tijdelijk één brug beschikbaar voor het verkeer.

De nieuwe Van Brienenoordbrug moet na de zomer van 2027 weer geheel beschikbaar zijn voor het verkeer.

Het aanpakken van de brug gaat tussen de 380 en 600 miljoen euro kosten. De kosten zijn afhankelijk van het scenario wat wordt gekozen: het goedkopere of meer geavanceerde. Minister Van Nieuwenhuizen heeft onderzoekers van onder meer de TU Delft gevraagd onderzoek naar het beste scenario te doen.