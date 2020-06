Sinisterra hoopt in december terug te zijn bij Feyenoord

Sinisterra raakte in de uitwedstrijd van Feyenoord bij PEC Zwolle in februari zwaar geblesseerd aan zijn knie. Uiteindelijk is hij ook geopereerd aan zijn knie en stond er minimaal negen maanden voor zijn herstel. Door de coronacrisis heeft hij tot nu toe nog niet al teveel duels hoeven missen. "Ik heb tot nu toe slechts vier duels van Feyenoord gemist. De verwachting was dat ik veel meer wedstrijden moest missen en ook de Copa Amerikca in Argentinië. Het is wrang, maar ik haal dus een klein voordeeltje uit deze nare situatie", zegt Sinisterra in het Feyenoord Magazine.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij grotendeels in Colombia zou revalideren, maar door de coronacrisis is hij gewoon in Nederland. "Het is onmogelijk om nu terug te gaan. De situatie is daar minder erg dan hier in Europa, maar ook daar ligt alles stil. Dat ik hier moet blijven pakt wel goed uit. Ik ben verder met mijn herstel dan gedacht en mag al weer voorzichtig met een bal aan de gang. In december hoop ik er weer te staan en anders in de voorbereiding na de winterstop, al wil ik mezelf geen druk opleggen", besluit de aanvaller.