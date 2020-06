Meester Quincy over afstand houden in zijn kleine klaslokaal: 'Ik kom tot 1 meter 48'

Meester Quincy van Dijk van groep acht van de Waalse School in Rotterdam-Crooswijk vindt het fijn om weer contact te hebben met de hele groep. "Ja, het voelt heerlijk. Eindelijk. Het werd tijd. Ik heb kinderen heel vrolijk en blij gezien. Er werden knuffels uitgedeeld. Ze renden naar elkaar toe. Dat was mooi om te zien."



De coronarichtlijnen die gelden zijn nog wel hetzelfde volgens Van Dijk. "De pleinen zijn nog steeds afgezet. We hebben nog steeds allemaal een eigen ingang. Alles is wat ruimer opgezet, waardoor in plaats van tien wel 26 kinderen kunnen spelen. Alleen mogen ze niet gemixt worden. Op de trappen is het nog steeds wel lastig."

Klein lokaal

Voor meester Quincy was het herindelen van zijn klaslokaal het grootste struikelblok. "Ik heb niet zo'n groot lokaal namelijk. Normaal zit net na de vakantie in tweetallen te werken en na een week of vijf gaan we verder in groepjes. Dat gaat nu al niet. Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar wel met de leerkracht. Dat was een heel gedoe. Daar moest ik echt een weg in vinden."

Het lukt Van Dijk dan ook nét niet om voldoende afstand te houden. "Het is 1 meter 48", zegt hij lachend. De leerkracht voelt zich weleens geketend, maar is opgelucht vanwege het feit dat de situatie weer bijna is als voorheen. "Ik ben allang blij dat ik die koppies weer zie."