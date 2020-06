Crisis in de taxibranche: van honderden ritten per dag naar een paar in de week

Audio: crisis in de taxibranche. Van honderden ritten per dag naar een paar per week

Mahir moet het vooral van zakelijke ritten hebben. Via een taxicentrale krijgt hij dan ritten vanaf hotels. Maar die hebben ook geen klanten. De omzet van Mahir is daarom gehalveerd. Het gevolg daarvan is dat hij noodkredieten bij de bank moet afsluiten terwijl hij al twintigduizend euro heeft geïnvesteerd in zijn bedrijf. "De schulden stapelen zich op."

Hoofd boven water houden

Florijn chauffeurs is een taxicentrale waar Mahir bij aangesloten is. Volgens Roy Hilgers zijn de ritten van enkele honderden per dag naar een paar per week gegaan. Hij ziet door de crisis weinig perspectief. "We zijn afhankelijk van de internationale markt en zakenreizigers. Totdat die weer komen moeten we ons hoofd boven water houden."

Mahir is klaar om ritten te ontvangen en heeft maatregelen genomen voor de veiligheid van zijn klanten. Er is desinfecterende gel in de auto, plexiglas scheidt hem van de klant en de achterbank wordt een paar keer per dag grondig gereinigd.

"Het zou eigenlijk een topjaar worden voor ons met het songfestival, EK en andere evenementen. Nu zitten we met de handen in het haar. Het is heel erg zuur voor ons."