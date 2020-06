Recherche heeft handen vol aan vele schietpartijen Rotterdam

"Het is onacceptabel wat er gebeurt. Dat criminelen een heel salvo schoten afvuren en dan maar op de koop toe nemen dat er eventueel onschuldige slachtoffers vallen." Dat zegt Arjan de Zwart, hoofd van de regionale recherche van de politie eenheid Rotterdam, over de vele schietpartijen van de afgelopen weken. In mei en begin juni was het zestien keer raak.

Verbanden

Er zijn geluiden dat de vele schietpartijen verband houden met het onderscheppen van vierduizend kilo cocaïne in de haven van Antwerpen in april. Arjan de Zwart kent de speculaties. "Maar die link zien wij zo niet. Wij moeten natuurlijk steeds open blijven staan voor verbanden die er zijn, maar het is voor ons duidelijk dat een aantal schietpartijen gewoon meerdere achtergronden hebben. Een belangrijke oorzaak die wij wel zien is dat criminelen elkaar bestelen. Dat laat de andere partij niet op zich zitten en die komt dan terug met geweld."



In diverse zaken zijn inmiddels aanhoudingen gedaan, maar De Zwart wil nog niet over opgeloste zaken spreken: "Ik vind dat lastig omdat er nog zoveel in onderzoek zijn. Deze zaken hebben onze volle aandacht en daar blijven wij op rechercheren, dus het kan zijn dat we pas over vier maanden resultaat boeken voor een liquidatie die vorige week heeft plaatsgevonden."