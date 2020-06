Familieleden bewoners Akropolis: 'Hoe meer ik erover praat, hoe bozer ik word'

Familieleden van bewoners van het Rotterdamse verzorgingshuis Akropolis van Humanitas hebben er voor moeten protesteren, maar op dinsdag konden ze na drie maanden eindelijk weer langs bij hun geliefden. Hoewel iedereen enorm blij is met het weerzien, zijn ze niet allemaal te spreken over hoe de bezoeken tot stand zijn gekomen.

"De familie mocht alleen op dinsdagochtend komen, maar ik werk gewoon vier dagen. En ik was pas om twee uur klaar. Dus ik heb gevraagd of ik later mocht komen in de middag. En dit mocht in eerste instantie niet, want er was een schema", legt Astrid Sik uit. Haar moeder woont in Akropolis. "Er werd gezegd: Je kan niet later komen, dan zal de bewaker je weigeren."

Zij heeft hierover meerdere gesprekken gevoerd en er is zelf een discussie geweest met het verzorgingshuis. "De meeste mensen werken gewoon natuurlijk en als jij als Akropolis gewoon zelf dagen bepaalt, dan gaat het niet altijd. Maar je wil natuurlijk wel heel erg graag."

Pas op dinsdagochtend kreeg Astrid goed nieuws en mocht ze in de middag bij haar moeder langs. "Maar als ik nu niet had geprotesteerd, had ik niet mogen komen."

Waar is de menselijkheid?

Astrid is alles behalve tevreden over deze werkwijze. "Hoe meer ik erover praat, hoe bozer ik word. Ik vind het niet menselijk, laat ik het zo zeggen. Er wordt heel erg uitgegaan van regels, van structuur. Maar er wordt niet overlegd met familie van: welke dag zou jij kunnen? Het uiteindelijke doel is toch gewoon jouw bewoners een fijn gevoel geven en goede leefomstandigheden creëren."

Ondanks de moeizame totstandkoming van de afspraak, was het weerzien met haar moeder heel fijn. Na het bezoek staat Astrid nog steeds te trillen op haar benen, want het was allemaal best emotioneel.

"Ik ben gewoon ontzettend nerveus nu. En ik heb een knoop in mijn maag, want ik ben hier zo lang niet geweest, maar het was natuurlijk geweldig om haar weer even in de ogen te kijken en om haar stem te horen." En natuurlijk was moeders ook gelukkig: "Ik kon aan haar merken en ze zei ook: ik ben zo blij dat je er nu bent."

Dat er versoepelingen zijn betekent trouwens niet dat Astrid bij haar moeder langs kan gaan wanneer ze wil. Nu staat er nog één dag voor een bezoek, maar ze hoopt dat dit er vanaf volgende week twee zullen zijn. "Er zijn twee dagen gereserveerd om op bezoek te komen. Voor de afdeling waar mijn moeder zit, is dat volgende week op maandagochtend en op vrijdagmiddag."

De strijd is nog niet gestreden

Een mooie volgende stap zou volgens Astrid zijn dat haar moeder weer eventjes een frisse neus kan halen buiten. "Mijn moeder vraagt zich continu af: wanneer mag ik nou weer even op het terras?" Maar wanneer dit kan plaatsvinden is voor de familie nog onduidelijk. "Ook dit hebben we gevraagd, maar het enige wat ik hoor is: ja, mevrouw Sik, we zijn erover aan het praten."

Astrid denkt dat er hier meer te regelen valt door Akropolis. "Met een beetje goede wil kun je de dingen ook wel wat anders aanpakken." Ze legt uit dat haar moeder op een coronavrije afdeling woont. "Dus ik denk dat je dan best wel een aantal bewoners even lekker mee naar buiten kan nemen."