Het redden van vogels lijkt nieuw tijdverdrijf in coronatijd

Vogelopvangcentra hebben het druk, héél druk. In deze coronatijd lijkt het alsof mensen veel meer aandacht hebben voor vogels, die mogelijk in nood verkeren. Dat merken ze ook bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid, waar het twee keer zo druk is als normaal. Op sommige dagen krijgen ze wel honderd vogels binnen.

"Mensen werken nu natuurlijk thuis, dus ze zien gewoon wat er in hun tuin of op straat gebeurt. Ze zien dat vogels soms in nood verkeren en bellen dan ons of de dierenambulance. Of ze komen zelf langs", legt Els Kwaks van het opvangcentrum voor wilde dieren uit.

Op dit moment worden voornamelijk kauwen, spreeuwen, spechten en kraaiachtigen opgevangen. De vogels zijn vanwege de droogte wat zwakker dan normaal. "Omdat er te weinig eten is geweest."

Ze moeten leren vliegen

Kwaks vindt het fijn dat mensen zich zo bekommeren om de diertjes. "Maar", benadrukt ze, "sommige vogels vliegen nu uit, zeker de kraaiachtigen en die moeten ook leren vliegen. Dus je moet ze de gelegenheid geven. Ook de ouders zodat die hun werk kunnen doen."

Dit kan een paar dagen, of soms zelfs een week duren." Haar boodschap is helder: "Denk niet te snel dat een vogel in nood is." Ze erkent dat het moeilijk te zien is wanneer een vogel echt hulp nodig heeft. Maar er bestaat een hulpmiddel.

Handig hulpmiddel

"De Dierenbescherming heeft een heel handig schemaatje op haar website staan. Daar staat iets van: als je dit ziet, kom dan in actie. En als je dat ziet, wacht dan even af." Ze hoopt in het laatste geval wel dat mensen hun hond of kat weghouden bij de vogel.

Voorlopig zitten de hokken vol en zijn de vrijwilligers druk in de weer. Maar het is belangrijk dat het aantal vogels dat binnenkomt stabiliseert. Er is maar een beperkt aantal hulpmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes en haarnetjes. "De voorraad moet wel op peil kunnen blijven, want de veiligheid van onze vrijwilligers vinden we heel belangrijk."