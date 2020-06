Een woning aan de Aarnoudstraat in Rotterdamse wijk Wielewaal is dinsdagavond volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

De brand brak uit rond 20:15 uur. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning uitbrandde. Veel verbrande meubelstukken zijn op straat gezet. Op het moment van de brand was niemand in de woning aanwezig.

Wel doet de brandweer onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de woning.