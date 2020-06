Kunstwerk Lock of Love heeft opknapbeurt nodig: 'Moet bedevaartsoord voor verliefde stelletjes worden'

Lock of Love moet in ere hersteld worden, vindt Rick Timmer

Lock of Love in betere tijden. Foto: Rick Timmer

Het prijkt inmiddels al ruim tien jaar aan de kade van de Havenstraat in Rotterdam-Delfshaven, maar is nodig aan een opknapbeurt toe. Rick Timmer en zijn vrouw Debora zijn een initiatief gestart om het kunstwerk 'Lock of Love' in ere te herstellen.

Het rode, smeedijzeren kunstwerk heeft de vorm van een hart. Daaraan kunnen verliefde stelletjes of bruidsparen een slotje hangen om hun liefde te bezegelen. Het werk is in 2010 geplaatst, na een ontwerpwedstrijd. Maar de laatste tijd is het werk niet meer compleet.

"Er was een standaard waar je je telefoon of camera op kon zetten om een selfie te maken", zegt Timmer. "Dat deel is door de gemeente weggehaald of staat bij iemand in zijn tuin, ik heb geen idee. Dat zijn we aan het uitzoeken."

No-go area

Volgens Timmer is het werk in de vergetelheid geraakt en komen mensen er nu niet veel meer naartoe. "Dit zou een bedevaartsoord moeten worden voor verliefde stelletjes, maar het is een no-go area geworden. Daar wil ik verandering in brengen. We willen het hart weer promoten."

Hij heeft de gebiedscommissie in Delfshaven ingeschakeld, die op hun beurt de gemeente hebben aangeschreven. "Ik heb begrepen dat de gemeente voornemens is om het werk in ere te herstellen, dus dat is goed nieuws."

Timmer heeft er zelf in 2011 een slotje opgehangen, nadat hij trouwde. Ieder jaar komt daar een slotje bij. "Het werk bezwijkt nog zeker niet aan de slotjes, er is nog plek zat", verzekert Timmer. "We willen het hart weer promoten zodat het echt een bedevaartsoord wordt voor verliefde stelletjes."