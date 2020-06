'Reken kinderen niet mee bij maximale bezetting in theater'

"We mogen nu met dertig mensen het theater in en volgende maand met honderd", legt hij uit. Zijn voorstel is om die plekken beschikbaar te houden voor volwassenen en kinderen daar onbeperkt aan toe te voegen. "Dus ouders op anderhalve meter afstand, de stoelen ertussen voor kinderen."

Op die manier hoopt Van Hoorne kinderproducties weer rendabel te maken. "Als één ouder bijvoorbeeld twee kinderen meeneemt, gaat de bezetting ineens naar driehonderd in plaats van honderd. Als we een productie dan meerdere keren op een dag spelen, hebben we weer een rendabel model."

'Sympathiek plan'

De verantwoordelijke ministers staan er voor open, zegt Van Hoorne, tevens bestuurslid van de Vereniging Vrije Theater Producten. "Ik heb in die rol zelf twee keer uitgebreid met de minister gebeld, omdat zij hier ook veel enthousiasme voor heeft. En het is een sympathiek plan, want het RIVM zei vorige week nog dat kinderen eigenlijk niet bijdragen aan de overdracht van covid-19. In die zin is het heel positief, maar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ingrid van Engelshoven, red.) neemt er niet in haar eentje een beslissing over."

Het plan moet langs het Outbreak Management Team (OMT) en moet vervolgens leiden tot een kabinetsbesluit. "Dan horen we voor 1 juli of we daarna hogere aantallen mensen mogen ontvangen binnen."

Dat is op tijd voor het nieuwe theaterseizoen begint, zegt Van Hoorne. Zo kan de opgelopen schade van de afgelopen weken nog een beetje goed worden gemaakt. "Maar dat onze sector een enorme klap heeft gehad is duidelijk, laat staan als je producties voor volwassenen maakt. Want voor hen is het met dit idee niet opgelost."

Lees meer