Anders op vakantie door corona? 'Mensen vinden eigen omgeving ook wel leuk'

Gaan we na de coronacrisis weer met z'n allen massaal op vakantie, of gaan mensen hun vakantiegedrag veranderen? Hoogleraar transitiekunde Derk Loorbach van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoopt en denkt het laatste.

Hij verwacht dat mensen hun eigen omgeving weer gaan waarderen. "Op de korte termijn is het duidelijk geworden dat een hoop mensen dichtbij huis moet blijven", legt Loorbach uit.

De hoogleraar ziet dat vakantiegangers een alternatief voor het vliegtuig zoeken. Ook een later vakantiemoment wordt overwogen. "Tegelijkertijd is het voor veel mensen smakken naar een vakantie en verandering van omgeving. We zijn de laatste maanden aan huis gebonden geweest."

Belasten van vliegreizen

Loorbach gaat vakantieplanners geen 'all inclusive vakantie' op een resort ontzeggen. "Maar je ziet dat overheden steeds meer stappen zetten om dat lastiger te gaan maken." Loorbach verwacht daarom dat de prijzen voor zulke vakanties niet laag zullen blijven.

"De meeste mensen weten niet wat voor impact zo'n vakantie veroorzaakt", stelt hij. Naarmate je vaker vliegt, moet de vliegreis volgens Loorbach zwaarder worden belast.

Een vliegticket in Oostenrijk kost bijvoorbeeld nu veertig euro. Als je een afstand van minder dan 350 kilometer aflegt, dan komt er een toeslag van dertig euro bij. In Nederland is dat nog niet. Loorbach: "Die discussie wordt al jaren gevoerd, maar echte stappen maken is nog lastig. Dan zie je de invloed van KLM en Schiphol op het beleid, dat ze er huiverig voor zijn."

Vakantiestraat

Loorbach merkt dat mensen de omgeving dichterbij huis 'ook wel leuk vinden'. Hij neemt Rotterdam als voorbeeld. "Je ziet overal in de stad dat er wordt geprobeerd om het lokaal leuker te maken", zegt Loorbach.

Wanneer een vliegvakantie wordt gemeden, dan is een vakantie in eigen regio een alternatief. Zo zie je in Rotterdam dat 'vakantiestraten' worden gemaakt. "Er zijn al jarenlang initiatieven van mensen in de stad die in de zomer hun straat inrichten als een 'leefstraat', dat er dus geen of minder auto's door de straat rijden en van de straat een speelterrein wordt gemaakt", legt Loorbach uit.

"Je ziet dat we best anders kunnen, maar dat we met z'n allen, de overheid en de staatsfinanciën al helemaal, verslaafd zijn aan goedkoop en veel consumeren. Dan roepen we om duurzaamheid, maar daar moeten we eerst van af", vindt de hoogleraar transitiekunde.

Lees meer